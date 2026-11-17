O tom, aké sú podmienky pre futbal na ekonomicky poddimenzovanom východe Slovenska, svedčí aj fakt, že medzi 16 účastníkmi MONACObet ligy sú východniari len dvaja.
Tatran Prešov, ktorý rieši vlastné problémy, zostúpil z najvyššej súťaže a jeho momentálne účinkovanie v lige ani zďaleka nenapĺňa očakávania fanúšikov.
Druhým tímom je FK Humenné. Humenčania pred dvomi rokmi vypadli, v tretej lige sa však dlho neohriali a po roku sa opäť vrátili do druhej ligy.
Ani oni však so svojím súčasným účinkovaním určite nie sú spokojní. Po 17 kolách im patrí 14. miesto tabuľky s bilanciou troch víťazstiev, štyroch remíz a desiatich prehier. Dosiahli skóre 15:30 a získali 13 bodov.
Doma sú Humenčania na dvanástom mieste s bilanciou 3 víťazstvá, 2 remízy a 4 prehry so skóre 9:13. Na ihriskách súperov sú až pätnásti. Z ôsmich zápasov si pripísali dve remízy, šesťkrát prehrali, dosiahli skóre 6:17 a získali len dva body.
Rozdiely smerom nahor sú však minimálne, a tak ešte nie je dôvod hádzať flintu do žita. Súčasné umiestnenie im však určite počas zimnej prestávky nedovolí pokojne spávať.
Najlepším strelcom mužstva je Ukrajinec Oleg Vyshnievskyi so štyrmi presnými zásahmi. Viktor Maťaš skóroval trikrát.
Maťaš (34) je jedným z pilierov a výrazných opôr Humenného. Skúsený stredopoliar hrával v Moldave, Košickej Novej Vsi, Michaľanoch, Haniske, Poprade a Bardejove. Od roku 2021 pôsobí v Humennom.
Situáciu FK po skončení prvej polovice súťaže vidí takto: „Myslím si, že aj hráči, aj vedenie sme očakávali iný priebeh, ale realita je taká, že bojujeme o záchranu. Faktorov môže byť veľa, či už obmena kádra, alebo množstvo zranení.“
Napriek nie práve najlepším výsledkom nemožno Humenčanom uprieť snahu bojovať o ligové body. Aj so súpermi z čela tabuľky dokázali hrať vyrovnané partie. Boli zápasy, v ktorých k lepším výsledkom chýbala len štipka šťastia.
Viktor Maťaš to hodnotí takto: „Pozitívom je to, že sme konkurencieschopní, naopak, negatívom je počet bodov v tabuľke. Tých sme určite chceli mať viac.“
Humenčanov teraz čaká zimná prestávka a po nej, samozrejme, náročná zimná príprava.
„Zimná prestávka pre hráčov znamená oddych, načerpanie síl, ale aj napĺňanie individuálnych plánov. Čo sa týka odvetnej časti, čas ukáže, či prídu nejaké zmeny a ako sa posilníme,“ dodáva skúsený stredopoliar.
Pre FK Humenné bude jarná časť predovšetkým bojom o záchranu. Mužstvo má pred sebou náročnú úlohu, no minimálne bodové rozdiely v spodnej časti tabuľky mu stále dávajú nádej.
Dôležité bude, aby počas zimnej prestávky dokázalo nájsť správnu cestu k zlepšeniu, vhodne doplnilo káder a v odvetnej časti pretavilo svoju konkurencieschopnosť do potrebných bodov.
Tie môžu rozhodnúť o tom, či si Humenné udrží druholigovú príslušnosť aj v nasledujúcej sezóne.