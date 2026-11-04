    Viking
    Viking
    Liga majstrov
    04.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Viking stadion
    21:00
    Sabah
    Sabah

    ONLINE: Viking FK - Sabah FK dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

    Viking FK - Sabah FK: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    Viking FK - Sabah FK: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|4. nov 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Viking FK - Sabah FK.

    Futbalisti Viking FK a Sabah FK dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Viking FK - Sabah FK dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    04.11.2026 o 21:00
    4. kolo
    Viking
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Sabah
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Vítam Vás pri sledovaní futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Viking FK Stavanger a Sabah FK.

    Nórsky majster začal hlavnú fázu Ligy majstrov na pôde nemeckého VfB Stuttgart. Na body nemal nárok a napokon prehral o dva góly 1:3. Vikingovia sa doma vytiahli na mníchovský Bayern, ktorý po remíze 3:3 obrali o body. Viking následne odohral tretí zápas v Birminghame proti domácej Aston Ville. Prehral 1:3.

    Hostia z Baku otvorili hlavnú fázu Ligy majstrov na Old Trafford proti domácemu Manchestru United a zaplatili nováčikovskú daň. Prehrali hladko 0:4. Následne však na domácej pôde dokázali zdolať pražskú Slaviu presvedčivo 2:0. Tretí zápas na domácej pôde proti Borussii Dortmund domáci odohrali parádne, ale napokon tesne prehrali 1:2.

    Liga majstrov - streda, 4. november 2026

    04.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    vs.
    Liverpool
    Liverpool
    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
    04.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    AEK
    AEK
    vs.
    Real Madrid
    Real Madrid
    AEK Arena | Athens
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Dortmund
    Dortmund
    vs.
    Betis
    Betis
    Signal Iduna Park | Dortmund
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Porto
    Porto
    vs.
    Neapol
    Neapol
    Estádio do Dragão | Porto
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    PSV
    PSV
    vs.
    Bruggy
    Bruggy
    Philips Stadion | Eindhoven
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    vs.
    Manchester City
    Manchester City
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Slavia
    Slavia
    vs.
    Arsenal
    Arsenal
    Eden Arena | Prague
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Lens
    Lens
    vs.
    Como
    Como
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Viking
    Viking
    vs.
    Sabah
    Sabah
    Viking stadion | Stavanger

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

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    dnes 18:21
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

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    Mladíci Žiliny nezvládli ani domácu odvetu. S mládežníckou Ligou majstrov sa lúčia
    dnes 18:21
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: Viking FK - Sabah FK dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)