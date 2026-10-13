ONLINE: Viking FK - Bayern Mníchov dnes, Liga majstrov LIVE (2. kolo)

Futbalisti Viking FK a Bayern Mníchov dnes hrajú zápas 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Viking FK - Bayern Mníchov dnes LIVE (Liga majstrov, 2. kolo, utorok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
13.10.2026 o 21:00
2. kolo
Viking
2:1
(2:0, 0:1)
56' minúta
Prebiehajúci
Bayern
Prehľad
Góly: 2. Stensness, 38. Christiansen – 55. H. Kane (pen.). ŽK: 54. K. Haugen (VKG) – 53. Laimer (BAY).
Prenos
55
Bayern dal gól!
Autorom gólu z pokutového kopu je HARRY KANE.
Autorom gólu z pokutového kopu je HARRY KANE.
54
Žltá karta pre tím Viking FK Stavanger (Kristoffer Haugen).
54
Napokon je z toho predsa len pokutový kop pre Bayern Mníchov!
53
V pokutovom území padá po zákroku brániaceho hráča Konrad Laimer! Hráči Bayernu okamžite reklamujú faul.
53
Žltá karta pre tím Bayern Mníchov (Konrad Laimer).
52
To bola obrovská šanca na strelenie gólu! Lopta pristála vo vnútri veľkého vápna priamo pred Luisom Díazom, ktorý bez váhania vypálil z prvej! Jeho pohotový volej však preletel tesne vedľa pravej žrde!
50
Sľubný pas do šestnástky adresoval Tom Bischof, no celá útočná snaha Bavorov sa končí skôr, než sa naplno rozvinula.
48
Po tesnom súboji v pokutovom území padá k zemi Joshua Kimmici, pričom hostia okamžite reklamujú faul a žadajú pokutový kop. Hlavný rozhodca má na to opačný názor.
47
47' Do pokutového územia poslal zahuštený pas Joshua Kimmich, čo mala byť pôvodne veľmi sľubná myšlienka, no žiaden z jeho spoluhráčov napokon na loptu nedosiahol a defenzíva súpera nebezpečenstvo odvrátila.
46
Striedanie v tíme Bayern Mníchov:
z ihriska odchádza Nathaniel Brown, prichádza Alphonso Davies,
z ihriska odchádza Jonathan Tah, prichádza Dayot Upamecano,
z ihriska odchádza Lennart Karl, prichádza Ismáíl Sajbárí.
z ihriska odchádza Nathaniel Brown, prichádza Alphonso Davies,
z ihriska odchádza Jonathan Tah, prichádza Dayot Upamecano,
z ihriska odchádza Lennart Karl, prichádza Ismáíl Sajbárí.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 22:04.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
44
Viking premárnil sľubnú šancu na strelenie ďalšieho gólu po rohovom kope! Obrana súpera bola v plnej pohotovosti a letiacu loptu dokázala nekompromisne odvrátiť do bezpečia.
41
Z krídelného priestoru sa snažil presadiť Luis Díaz, ktorý namieril svoj center do pokutového územia s cieľom nájsť nabiehajúcich spoluhráčov. Tento pas mu však vôbec nevyšiel.
40
K odrazenej lopte tesne za pokutovým územím sa pohotovo dostal Tom Bischof, ktorý bez váhania napriahol ku strele, no jeho nádejný strelecký pokus dokázal obetavo zablokovať jeden z brániacich hráčov súpera.
38
Tím Viking FK práve strelil gól!
Nádhernou sólo akciou sa na trávniku predviedol PETER CHRISTIANSEN, ktorý po dravom prieniku z vnútra šestnástky poslal na bránku nekompromisnú a prudkú strelu! Jonas Urbig si s jeho umiestneným pokusom k pravej dolnej žrdi nedokázal poradiť a lopta skončila v sieti! Vikind šokujúco zvyšuje na 2:0!
Nádhernou sólo akciou sa na trávniku predviedol PETER CHRISTIANSEN, ktorý po dravom prieniku z vnútra šestnástky poslal na bránku nekompromisnú a prudkú strelu! Jonas Urbig si s jeho umiestneným pokusom k pravej dolnej žrdi nedokázal poradiť a lopta skončila v sieti! Vikind šokujúco zvyšuje na 2:0!
36
Sľubnú prízemnú prihrávku z hranice šestnástky posielal Michael Olise, ktorého zámerom bolo nájsť ideálne nabiehajúceho spoluhráča vo výbornej pozícii. Jeden z obrancov súpera však tento pas skvele prečítal, loptu pohotovo zablokoval a okamžite ju upratal do bezpečia.
35
Peknú prihrávku do voľného priestoru si výborným prvým dotykom ukážkovo spracoval Henrik Heggheim. Hneď nato vyslal pohotovú nízku strelu smerujúcu do stredu bránky, tá však gólmanovi nespôsobila absolútne žiadne komplikácie.
34
Poriadne vysoko sa v pokutovom území vyšplhal Harry Kane, ktorý prudko hlavičkoval z bezprostrednej blízkosti bránky priamo do jej prostrednej časti.
32
Svoju smrtiacu ľavačku napriahol Michael Olise, keď nebezpečne vystrelil z hranice veľkého vápna! Jeho technický pokus mal výbornú razanciu, no loptu nakoniec zaguľal len tesne vedľa ľavej žrde súperovej bránky.
30
Veľmi nebezpečným a nešetrným zákrokom sa prezentoval Jonathan Tah, čo okamžite postrehol hlavný arbiter Georgi Kabakov.
29
Postranný rozhodca pohotovo zdvihol svoju zástavku pre jasný ofsajd, v ktorom sa pri nábehu za obranu ocitol Luis Díaz.
27
Územnú prevahu a držanie lopty v tejto fáze zápasu potvrdzuje Viking. Hráči si trpezlivo vymieňajú prihrávky a čakajú na ten správny okamih na úder, no na ich kopačky sa teraz prisala nepresnosť, kvôli ktorej o nadvládu nad loptou nadobro prišli.
25
Skvelým individuálnym prienikom sa prezentoval Zlatko Tripić, keď dokázal prekonať svojho osobného strážcu, no loptu na hracej ploche už v hre udržať nedokázal a tá prešla za postrannú čiaru.
22
Tvrdého zákroku sa dopustil Zlatko Tripić a hlavný arbiter Georgi Kabakov nemohol tento nedovolený zákrok ignorovať, takže okamžite fúkol do píšťalky.
21
Cez niekoľko brániacich prekážok si dokázal nájsť cestu Michael Olise, no v poslednej chvíli jeden z brániacich hráčov loptu odkopol preč.
19
O nebezpečný center do pokutového územia sa pokúsil Nathaniel Brown, no lopta postrádala väčšiu presnosť, a tak z tohto slubného náznaku zatiaľ nezapršalo v podobe gólovej pozície.
17
Hlavný arbiter spolu s asistentom zhodne ukazujú smerom k rohovej zástavke. Bayern tak po dobrej útočnej akcii získava výhodu ďalšieho rohového kopu.
16
K odrazenej lopte sa ako prvý dostal Jonathan Tah, no jeho pohotový pokus zablokovala obetavá obrana, ktorá si tak nateraz môže hlboko odfúknuť.
14
Ponúknutý rohový kop nedokázal Bayern využiť na otváranie skóre, keďže Arild Østbø suverénne zakročil vo vzduchu a loptu pevne zovrel vo svojich rukaviciach.
13
Do pokutového územia poslal center Joshua Kimmich, no pozorná defenzíva súpera okamžite loptu odvrátila do bezpečia.
10
Nasledovať bude rohový kop pre Bayern Mníchov.
10
Z priameho kopu zo sľubnej vzdialenosti vyslal fantastický projektil Michael Olise! Loptu smerujúcu nekompromisne do pravej šibenice však úžasným a obetavým zásahom vytlačil mimo brány Arild Østbø.
8
Ostrým nedovoleným zákrokom v útočnej fáze sa prezentoval Konrad Laimer. Hlavný rozhodca mal celú situáciu priamo pred očami a neváhal fúknuť do píšťalky.
6
Obrovskú príležitosť spálil Lennart Karl! Po prevzatí perfektnej prihrávky vo vnútri pokutového územia si šikovne vytvoril priestor na zakončenie, no samotná strela mu vôbec nesadla a loptu poslal vysoko nad brvno súperovej brány.
5
Pri príliš agresívnej snahe o získanie lopty predviedol nešetrný zákrok Kristoffer Askildsen.
4
Pas do šestnástky si pohotovo spracoval Konrad Laimer a okamžite sa ocitol vo veľkej gólovej príležitosti. Svoju pohotovú strelu však namieril len do jedného z obetavo blokujúcich brániacich hráčov.
2
Tím Viking FK práve strelil gól!
Na precízny center z rohového kopu si v šestnástke najvyššie vyskočil GIANNI STENSNESS a nekompromisnou hlavičkou usmernil loptu presne k pravej spodnej žrdi. Viking šokujúco otvára skóre a vedie 1:0!
Na precízny center z rohového kopu si v šestnástke najvyššie vyskočil GIANNI STENSNESS a nekompromisnou hlavičkou usmernil loptu presne k pravej spodnej žrdi. Viking šokujúco otvára skóre a vedie 1:0!
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Viking FK Stavanger: Östbö – Heggheim, Stensness, Falchener, K. Haugen – Björdal, Bell, Askildsen – Christiansen, Botheim, Tripić (C).
Náhradníci: Belko – H. Haugen, Vevatne, Postema, Cosic, Fuglestad, V. Auklend, Kvia-Egeskog, Daland, Moi, J. Hansen, Bassey.
Bayern Mníchov: Urbig – Laimer, Kim Min-jae, Tah, N. Brown – Kimmich (C), Bischof – Olise, Karl, L. Díaz – H. Kane.
Náhradníci: Neuer, Ulreich, Poder-Stiube – Upamecano, Gnabry, A. Davies, Itō, Boey, Sajbárí, B. Ndiaye, Stanišić, Pavlović.
Viking FK Stavanger: Östbö – Heggheim, Stensness, Falchener, K. Haugen – Björdal, Bell, Askildsen – Christiansen, Botheim, Tripić (C).
Náhradníci: Belko – H. Haugen, Vevatne, Postema, Cosic, Fuglestad, V. Auklend, Kvia-Egeskog, Daland, Moi, J. Hansen, Bassey.
Bayern Mníchov: Urbig – Laimer, Kim Min-jae, Tah, N. Brown – Kimmich (C), Bischof – Olise, Karl, L. Díaz – H. Kane.
Náhradníci: Neuer, Ulreich, Poder-Stiube – Upamecano, Gnabry, A. Davies, Itō, Boey, Sajbárí, B. Ndiaye, Stanišić, Pavlović.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy majstrov, keď sa v rámci 2. kola postaví proti sebe Viking FK Stavanger a Bayern Mníchov.
Nórsky šampión Viking FK nezvládol svoj historický debut v ligovej fáze Ligy majstrov, keď v úvodnom kole podľahol Stuttgartu 1:3. Aj pri druhom vystúpení narazí na nemeckú prekážku, pričom oporu bude hľadať najmä v domácom prostredí. Na vlastnom štadióne totiž ťahajú sériu 11 súťažných výhier za sebou – v auguste tu pretlačili Dinamo Záhreb 3:1 a v domácej lige vyhrali všetkých desať tohtosezónnych zápasov. K sebavedomiu im pomohla aj piatková ligová výhra 2:0 nad Brannom.
Bayern Mníchov po prvom kole jednoznačnom triumfoval 5:0 nad Bodø/Glimt. Hoci nemecký gigant cez víkend v Bundeslige iba remizoval s Augsburgom 2:2, v novej sezóne zostáva naďalej neporazený (6 výhier, 2 remízy).
Nórsky šampión Viking FK nezvládol svoj historický debut v ligovej fáze Ligy majstrov, keď v úvodnom kole podľahol Stuttgartu 1:3. Aj pri druhom vystúpení narazí na nemeckú prekážku, pričom oporu bude hľadať najmä v domácom prostredí. Na vlastnom štadióne totiž ťahajú sériu 11 súťažných výhier za sebou – v auguste tu pretlačili Dinamo Záhreb 3:1 a v domácej lige vyhrali všetkých desať tohtosezónnych zápasov. K sebavedomiu im pomohla aj piatková ligová výhra 2:0 nad Brannom.
Bayern Mníchov po prvom kole jednoznačnom triumfoval 5:0 nad Bodø/Glimt. Hoci nemecký gigant cez víkend v Bundeslige iba remizoval s Augsburgom 2:2, v novej sezóne zostáva naďalej neporazený (6 výhier, 2 remízy).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.
Liga majstrov - utorok, 13. október 2026
13.10. 18:45
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 18:45
Sabah
0 - 0
Slavia
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Lens
0 - 0
Sporting
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Viking
0 - 0
Bayern Mníchov
Viking stadion | Stavanger
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Galatasaray
0 - 0
Barcelona
Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Villarreal
0 - 0
Neapol
Estadio de la Cerámica | Villarreal
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
RB Lipsko
0 - 0
PSV
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Atlético Madrid
0 - 0
Manchester United
Estadio Metropolitano | Madrid
| Ligová fáza | 2. kolo
13.10. 21:00
Arsenal
0 - 0
Lille
Emirates Stadium | Londýn
| Ligová fáza | 2. kolo
Inter Miláno
0 - 0
Bruggy
Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
Bayern MníchovFCB
1
1
0
0
5:0
3
V
3
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
4
Manchester UnitedMUN
1
1
0
0
4:0
3
V
5
ComoCOM
1
1
0
0
4:1
3
V
6
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
7
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
8
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
9
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
10
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
11
LensLEN
1
1
0
0
3:2
3
V
12
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
13
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
14
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
15
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
16
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
17
ŠachtarSHK
1
0
1
0
1:1
1
R
18
AS RímROM
1
0
1
0
1:1
1
R
19
PSVPSV
1
0
1
0
1:1
1
R
20
FenerbahceFEN
1
0
1
0
1:1
1
R
21
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
22
SlaviaSLA
1
0
0
1
2:3
0
P
23
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
24
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
25
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
26
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
27
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
28
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
29
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
30
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
31
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
32
RB LipskoLEI
1
0
0
1
1:4
0
P
33
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
34
SabahSAB
1
0
0
1
0:4
0
P
35
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
36
Bodo GlimtBOD
1
0
0
1
0:5
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body