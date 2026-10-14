Nóri majú Oktoberfest, Bayern potopila hviezda. Neuveriteľná hlúposť, hneval sa Kompany

Nezabudnuteľný zápas zažili hráči a fanúšikovia na štadióne nórskeho Vikingu Stavanger. Aktuálny líder tamojšej súťaže viedol v Lige majstrov nad Bayernom Mníchov 2:0 a aj napriek otočke nemeckého favorita dokázal v závere vybojovať bod za remízu 3:3.
Bayern hral v tom čase už bez vylúčeného Michaela Oliseho, ktorý videl dve žlté karty v priebehu 74. minúty.
Francúz najprv potiahol súpera a následne jeho spoluhráčovi hodil loptu do tváre. Bavorom bude v ďalšom kole chýbať v dôležitom súboji proti Arsenalu.
Harry Kane pridal ďalšie presné zásahy a dvoma gólmi vyrovnal série Roberta Lewandowského a Ruuda van Nistelrooya.
Angličan totiž skóroval v deviatich zápasoch LM za sebou. Poliak to dokázal tiež za Bayern (2019/20, 2020/21) a Holanďan v drese Manchestru United (2002/2003). Rekord zo sezóny 2017/2018 stále drží Cristiano Ronaldo, ktorý dal vtedy gól v 11 dueloch za sebou.
VIDEO: Zostrih zápasu Viking - Bayern
Kane poukázal na fakt, že aj najmenšie zaváhania vás môžu v elitnej klubovej súťaži stáť body.
„Prvý polčas bol z našej strany veľmi slabý. Po zmene strán sme sa zlepšili a zápas sme otočili, no červená karta to celé opäť zmenila. Bola to chyba, Michael si to musí priznať a poučiť sa z toho. Aj to sa stáva. Je to škoda, pretože by sme určite dotiahli zápas do víťazného konca,“ vyjadril sa Kane podľa webovej stránky UEFA.
K vylúčeniu Oliseho bol však kritickejší tréner Kompany: "Jeho červená karta je neuveriteľná hlúposť. Jasne sme si to vyriešili. Michael sa musí lepšie ovládať. Vie to. Bolo vidieť, že sa kvôli tomu cítil voči tímu previnilo. Dnes nebolo finále, ani semifinále. Ale tieto momenty sú v sezóne kľúčové."
Slovenský brankár v kádri Vikingu Ľubomír Belko sledoval šesťgólový zápas z lavičky náhradníkov.
Nórska televízia bola zápas nazvala ho "Oktoberfest v Stavangeri". Kapitán domácich Zlatko Trpič po dueli neskrýval nadšenie.
„Mohol by som hrať ešte ďalších 90 minút. Som nesmierne hrdý, čakal som na to celý svoj život. Hrali sme proti niektorým z najlepších hráčov na svete, a predsa sa nám podarilo vybudovať si náskok 2:0.
Myslím si, že sme odohrali neuveriteľne solídny zápas. Vydali sme zo seba všetko a opäť sme získali ďalšie európske skúsenosti,“ povedal Trpič.