Jeho vzorom je slávny Paraguajčan. Brankár prekonal rakovinu a ďalej strieľa góly

BÁNOV. Životný zápas má za sebou brankár TJ Lokomotíva Bánov Tomáš Madarász. V zápase VI. ligy Východ ZsFZ proti TJ Salka strelil z penalty jediný gól zápasu a rozhodol o výhre svojho tímu 1:0.

Zaujímavosťou je, že Madarász na začiatku zápasu sám pokutový kop zneškodnil. A aby toho nebolo málo, jeho mužstvo hralo celý druhých polčas bez dvoch vylúčených hráčov.

„Pocity sú neopísateľné. Krátko po zápase to bola veľká eufória. To, že brankár chytí penaltu a sám rozhodne zápas, to sa nevidí každý deň,“ s nadšením hovoril brankár TJ Lokomotíva Bánov Tomáš Madarász.