VIDEO: Haraslín strelil v Saudskej Arábii premiérový gól. Tímu zariadil prvý bod

Lukáš Haraslín
Lukáš Haraslín (Autor: X/AlFateh Saudi club)
TASR|26. aug 2026 o 20:32
ShareTweet0

V zápase hral do 80. minúty.

Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín sa premiérovo strelecky presadil v drese svojho nového klubu Al-Fateh SC.

V 29. minúte otvoril skóre stredajšieho zápasu 3. kola saudskoarabskej Pro League na ihrisku Al-Faysaly. Jeho tím prvýkrát v sezóne bodoval, keď sa stretnutie skončilo remízou 1:1.

Tridsaťročný krídelník mal okrem gólu aj ďalšie tri strelecké pokusy, z toho jeden na bránu. Na trávniku bol do 80. minúty, keď odchádzal z ihriska už za nerozhodného stavu 1:1.

Jeho spoluhráči následne nevyužili početnú výhodu, no radovali sa z prvého bodu v novom ročníku. Jeden z kľúčových hráčov slovenskej reprezentácie prestúpil do Al-Fateh zo Sparty Praha za približne šesť miliónov eur a podpísal s ním zmluvu do roku 2029.

VIDEO: Gól Lukáša Haraslína

Saudi Pro League

    Lukáš Haraslín
    Lukáš Haraslín
    VIDEO: Haraslín strelil v Saudskej Arábii premiérový gól. Tímu zariadil prvý bod
    dnes 20:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Saudi Pro League»VIDEO: Haraslín strelil v Saudskej Arábii premiérový gól. Tímu zariadil prvý bod