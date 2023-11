VIDEO: Zábery ako z krčmy. Hráč udrel súpera do tváre a strhla sa bitka

„Nechápem, čo sa chlapcovi porobilo. Keby ho sotil, strčil, ale päsť do hlavy? To nie je normálne...,“ krútil hlavou šéf FK Predmier Juraj Bajza.

V 90. minúte prišiel hosťujúci hráč Radôstky Matúš Szabo za domácim Martinom Praženicom a udrel ho do tváre.

Neadekvátna reakcia

Podľa šéfa hostí skrat odchovanca MŠK Žilina vyplynul z toho, že Praženica na neho verbálne útočil.

„Na obranu nášho chlapca treba povedať, že hráč Predmiera mu nadával do kysuckých k***tov. A odzadu ho atakoval do chrbta. Reakcia nášho hráča však bola neadekvátna. Bolo to skratové konanie vo vypätej situácii.

S veľkým prižmúrením očí sa to dá odpustiť. Nie však to, čo potom urobil domáci kapitán,“ povedal pre Sportnet šéf TJ Spartak Radôstka Ján Slivka s tým, že Szabo dal súperovi facku a neudrel ho päsťou, ako tvrdia domáci.