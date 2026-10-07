Nezvyčajný zákaz v Nemecku. Fanúšikovia známeho klubu na tribúne nesmú skákať

Nemecký futbalový klub VfL Bochum zakázal svojim fanúšikom hromadné poskakovanie v jednej z častí štadióna, pretože pohyby tribúny spôsobujú niektorým divákom nevoľnosť.
Klub hrajúci druhú ligu to dnes oznámil na webe. Zákaz má platiť až do roku 2028, kým bude tribúna na státie zmodernizovaná.
Inžinieri v rámci plánu na modernizáciu štadióna Ruhrstadion preverili konštrukciu a potvrdili jej nosnosť.
Ich správa ale tiež upozornila na skutočnosť, že synchronizované poskakovanie fanúšikov počas zápasov vytvára na tribúne takzvaný trampolínový efekt, ktorý môže vyvolať nepríjemné pocity u ľudí, ktorí na to nie sú zvyknutí.
Klub uviedol, že od 11. októbra bude zakázaný akýkoľvek synchronizovaný pohyb v sektore pre stojacich fanúšikov na východnej tribúne. Štadión má kapacitu približne 26 000 divákov.
"VfL tieto nevyhnutné opatrenia mrzí, ale zároveň cíti úľavu, že východná tribúna môže byť využívaná na plnú kapacitu, ak bude dodržiavaný zákaz poskakovania," uviedol klub.
Očakáva sa, že zákaz potrvá dva roky. "Našťastie je rekonštrukcia východnej tribúny už súčasťou projektu modernizácie, čo znamená, že sa možno vyhnúť zdĺhavému procesu plánovania a zákaz poskakovania bude možné zrušiť po dokončení plánovaných stavebných prác v roku 2028," uviedol klub z Bochumi.