Odobratý titul, prerušený zápas: Senegal sa odvolal, rozhodnutie príde o mesiac

Športový arbitrážny súd (CAS) v pondelok oznámil, že rozhodnutie o odvolaní Senegalu proti odobratiu titulu z Afrického pohára národov (APN) sa očakáva koncom novembra.
CAS vo svojom vyhlásení uviedol, že pojednávanie v tejto veci sa uskutočnilo 8. októbra za zatvorenými dverami v sídle vo švajčiarskom Lausanne.
Podľa CAS senát v súčasnosti skúma odvolanie a arbitri plánujú v tejto veci vydať kompletné rozhodnutie vrátane právneho odôvodnenia.
„Tento proces si vyžiada niekoľko týždňov, pričom vydanie nálezu CAS sa očakáva koncom novembra 2026,“ citovala z vyhlásenia arbitrážneho súdu agentúra AFP.
Vo finále APN, ktoré sa uskutočnilo 18. januára v marockom Rabate, zvíťazil Senegal 1:0 po predĺžení vďaka gólu Papeho Gueyeho.
Zápas však poznačili chaotické scény v závere riadneho hracieho času, keď viacerí senegalskí hráči opustili ihrisko na protest proti verdiktu rozhodcu nariadiť pokutový kop v prospech Maroka za stavu 0:0.
Niektorí senegalskí fanúšikovia sa navyše pokúsili vniknúť na hraciu plochu. Spôsobilo to takmer 20-minútové prerušenie zápasu, kým sa hráči Senegalu vrátili späť na ihrisko.
Africká futbalová konfederácia (CAF) zrušila v marci výsledok stretnutia a prisúdila Maroku kontumačné víťazstvo 3:0 aj titul.