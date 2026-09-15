ONLINE: TJ Družstevník Veľké Ludince - DAC Dunajská Streda dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

Futbalisti tímov TJ Družstevník Veľké Ludince a DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas tretieho kola Slovnaft Cupu.
Dunajskú Stredu čaká duel so súperom z nižšej súťaže, predstaví na pôde treťoligistu.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: TJ Družstevník Veľké Ludince - DAC Dunajská Streda (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, utorok, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
15.09.2026 o 15:30
3. kolo
Veľké Ludince
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prehľad
Rozhodca: Ruc – Štrbo, Juhos.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní textového prenosu z 3. kola Slovnaft Cupu medzi TJ Družstevník Veľké Ludince a DAC 1904 Dunajská Streda. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Veľké Ludince sú účastníkom 3. ligy – Západ. Po 6 kolách im v nej patrí predposledné miesto so ziskom 5 bodov. Horšie je na tom len FK Slovan Duslo Šaľa. V 1. kole Slovnaft Cupu zdolali TJ Salka 1:0. Následne si poradili aj s tímom SK Žitavany, ktorý zdolali 4:1.
Dunajská Streda je lídrom Niké ligy a to napriek tomu, že odohrala o jeden zápas menej. Do Slovnaft Cupu vstúpila dominantným víťazstvom 13:0 na trávniku Svätého Petra.
Hostia sú tu obrovským favoritom. Podarí sa im potvrdiť papierové predpoklady alebo budeme svedkami veľkého prekvapenia?
Veľké Ludince sú účastníkom 3. ligy – Západ. Po 6 kolách im v nej patrí predposledné miesto so ziskom 5 bodov. Horšie je na tom len FK Slovan Duslo Šaľa. V 1. kole Slovnaft Cupu zdolali TJ Salka 1:0. Následne si poradili aj s tímom SK Žitavany, ktorý zdolali 4:1.
Dunajská Streda je lídrom Niké ligy a to napriek tomu, že odohrala o jeden zápas menej. Do Slovnaft Cupu vstúpila dominantným víťazstvom 13:0 na trávniku Svätého Petra.
Hostia sú tu obrovským favoritom. Podarí sa im potvrdiť papierové predpoklady alebo budeme svedkami veľkého prekvapenia?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..