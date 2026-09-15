Obrovská senzácia v Slovnaft Cupe. Treťoligová obec vyradila Dunajskú Stredu

Slovnaft Cup - 3. kolo
Veľké Ludince - Dunajská Streda 3:2 (1:2)
Góly: 6. Orávik, 58. Tóth, 64. Rák – 12. Gueye, 20. Gagua
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FK DAC 1904 Dunajská Streda vypadli už v 3. kole Slovenského pohára - Slovnaft Cupu.
Líder najvyššej súťaže prehral v utorok na ihrisku treťoligového tímu TJ Družstevník Veľké Ludince 2:3, keď nepremenil dva pokutové kopy.
Kormidelník DAC-u Robert Klaus urobil oproti ligovému víťaznému zápasu v Trenčíne až sedem zmien v základnej zostave.
V základe však ponechal trojicu hráčov - obrancov Klemena Nemaniča, Bálinta Csóku a útočníka Georgiho Gaguu.
Z taktického hľadiska bol zápas od začiatku ovplyvnený špecifikami domáceho ihriska.
Menšie a užšie ihrisko vo Veľkých Ludinciach výrazne vyhovovalo domácemu hlbokému bloku.
DAC sa snažil uplatniť moderný systém, pri ktorom sa krajní obrancovia tlačili do stredu poľa medzi línie súpera, no zhustený priestor a náročný terén hosťom robili veľké problémy.
VIDEO: Kompletný záznam zápasu Veľké Ludince - DAC
Domáci sa ujali vedenia už v 6. minúte po góle kapitána Petra Orávika, no favorit ešte do prestávky upravil na 2:1 zo svojho pohľadu.
Po zmene strán však domáci dokázali skóre otočiť. V 58. minúte vyrovnal Tibor Tóth a o šesť minút neskôr poslal Veľké Ludince do vedenia Sebastián Rák.
DAC mal následne dve veľké príležitosti na vyrovnanie z pokutových kopov, no neuspel ani raz.
V 75. minúte nepremenil penaltu Ammar Ramadan a v druhej minúte nadstavenia zaváhal z bieleho bodu aj Alioune Sylla.
Veľke Ludince účinkujú v tejto sezóne v tretej lige - skupine Západ a po šiestom kole figurujú na predposlednej 15. pozícii s piatimi bodmi.
Vo 4. kole Slovnaft Cupu sa predstavia na pôde druholigového MFK Zvolen.