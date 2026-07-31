DAC sa už teší na holandského favorita. Vo futbale je možné všetko, vraví hrdina z Mostaru

Futbalisti Dunajskej Stredy túžia po postupe do 3. predkola Konferenčnej ligy dokázať svoju kvalitu a dostať sa čo najďalej.
Po veľmi dobrom dvojzápase proti bosnianskemu Veležu Mostar to povedal strelec dvoch gólov Ammar Ramadan. Tréner tímu Robert Klauss to berie krok po kroku.
Po minulotýždňovom domácom stretnutí (1:0) uspel DAC aj v Zenici, kde triumfoval jasne 3:0. Velež musel byť doma iniciatívny a práve to nahralo nemeckému koučovi do karát.
„Čakali sme, že Velež bude otvorenejší a že bude napádať vyššie. Vďaka tomu sa nám otvárali priestory a na to sme sa pripravovali, to sme sa snažili využiť,” povedal na pozápasovej tlačovej konferencii.
Sú pripravení bojovať
Ramadan sa blysol dvoma gólmi už v prvom polčase, v závere ešte upravil skóre Abdoulaye Gueye.
„Samozrejme, vždy ma poteší, keď môžem tímu svojimi gólmi pomôcť zvíťaziť. Je to moja práca. Tiež si myslím, že je veľmi dôležité odštartovať sezónu gólmi a víťazstvami.
Ako tím aj jednotlivci sme vo veľmi dobrej forme a sme pripravení bojovať,“ konštatoval 25-ročný sýrsky krídelník, ktorý skóroval aj v nedeľnom úvodnom zápase Niké ligy v Ružomberku (1:1).
„Vždy je pre mužstvo dôležité, keď ofenzívni hráči dávajú góly. Hráčom aj celému tímu to dodáva sebavedomie. 'Rama' je naozaj dôležitý a čím lepší je a skóruje, tým lepšie pre tím,” dodal Klauss na adresu Ramadana.
DAC mal navrch v oboch zápasoch
Tréner Veležu Ibro Rahimič pripustil, že slovenský klub mal v oboch súbojoch navrch. „Po prvom zápase som vedel, že ide o veľmi kvalitného súpera.
V úvode odvety nám trochu prenechal iniciatívu, no udrel vo chvíli, keď sme sa snažili ísť viac dopredu. Okamžite nás za to trestal. Celkovo treba priznať, že sme narazili na oveľa kvalitnejšieho súpera. DAC má veľmi silný káder.
V každom momente môže poslať do hry kvalitných hráčov z lavičky, má široké možnosti a veľkú kvalitu. Práve v tom je oproti nám najväčší rozdiel,“ poznamenal 63-ročný kouč, ktorý apeloval na nedostatok letných posíl.
Ten bol spojený aj s problémami ohľadom zákazu registrácie hráčov od FIFA: „Keby sme mali širší káder a získali hráčov, ktorých sme potrebovali, možno by bol dvojzápas vyrovnanejší.
V súčasnosti proti takémuto súperovi nemáme šancu. DAC pôsobil oveľa kvalitnejším dojmom a dnes to potvrdil.“
Chcú dokázať kvalitu
Dunajská Streda v ďalšej fáze narazí na holandský klub Twente Enschede, ktorý vypadol v 2. predkole Európskej ligy po dvojzápase s Ferencvárosom Budapešť pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho.
Twente doma prehralo 1:2 a v Maďarsku remizovalo 2:2. Bezprostredne po zápase Klauss meno najbližšieho súpera ešte nepoznal, ale avizoval, že prvý duel si pozrel a takisto pristúpi aj k odvete:
„Oba tímy sú veľmi silné. Majú vyšší koeficient, sú nasadení, my nenasadení a budú určite favoriti. Ale aj my máme kvalitu a chceme sa ukázať.”
DAC sa v 3. predkole predstaví najskôr na pôde súpera, odvetu odohrá doma. Prvý zápas je na programe vo štvrtok o 19.00 h.
„Veľmi sa tešíme na 3. predkolo a chceme hrať tieto zápasy, pretože chceme dokázať svoju kvalitu a hrať proti veľkým tímom. Chceme hrať aj to 3. predkolo, play off a prípadne sa dostať do ligovej fázy. Prečo nie? Vo futbale je možné všetko a máme kvalitu,“ veril si Ramadan.
Ešte predtým však mužstvo čaká prvý domáci súboj Niké ligy proti nováčikovi súťaže z Banskej Bystrice.
„Už je však čas vrátiť sa myšlienkami na ligu, v ktorej máme o tri dni prvý domáci zápas. Potrebujeme si preto dobre oddýchnuť a zregenerovať. Zajtra cestujeme domov a v našich hlavách je už zápas v Banskej Bystrici,” pripomenul Klauss.