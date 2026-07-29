DAC ide do Bosny s náskokom. Teraz musíme ukázať, že sme silný tím, hovorí Ramadan

Na snímke zľava Said Duranović (Mostar), Uroš Kabič (DAC) a Samsindin Ouro (DAC) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy.
Na snímke zľava Said Duranović (Mostar), Uroš Kabič (DAC) a Samsindin Ouro (DAC) počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy. (Autor: TASR)
TASR|30. júl 2026 o 00:00
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Štyri pokusy do priestoru brány pretavil na jeden gól.

Futbalisti DAC Dunajská Streda sa pred týždňom po troch rokoch radovali z víťazstva v pohárovej Európe a vo štvrtok (19.00 h) môžu spečatiť postup do 3. predkola Konferenčnej ligy.

Mužstvo zo Žitného ostrova si vezie na pôdu Veležu Mostar z Bosny a Hercegoviny tesný náskok 1:0.

Sýrsky reprezentant Ammar Ramadan podľa vlastných slov očakáva na štadióne v Zenici skôr boj, než futbal.

DAC bol v úvodnom zápase lepší

DAC bol v domácom prostredí v úvodnom dueli lepší ako súper. Štyri pokusy do priestoru brány pretavil na jeden gól, pričom hosťom dovolil vystreliť iba raz.

Do výsledkovej výhody dostal Dunajskostredčanov gólom z penalty George Gagua. Následne absolvoval úradujúci slovenský vicemajster aj štart domácej Niké ligy, ktorý nebol podľa jeho predstáv.

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Zverenci nemeckého trénera Roberta Klaussa iba remizovali na pôde Ružomberka 1:1. Bolo to štvrtýkrát za sebou, čo DAC vstúpil do ligovej sezóny remízou.

Na Liptove skóroval Ammar Ramadan, pričom sýrsky reprezentant zaznamenal svoj jubilejný 30. ligový gól v drese DAC-u.

Ramadan: Mali sme zápas pod kontrolou

„Nemôžem byť spokojný. Nie je to o tom, že som strelil gól. Samozrejme, teší ma, že som mužstvu pomohol, ale všetci sme sklamaní.

Mali sme zápas pod kontrolou, no prišli sme o dva body po našich vlastných chybách,“ uviedol Ramadan pre klubový web DAC-u.

VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Mostar

Dunajská Streda si chce napraviť chuť na Balkáne a predĺžiť si účasť v Európe.

Bude to skôr boj než futbal

„Teraz musíme ukázať, že sme silný tím. Nemáme čas ľutovať sa. Cestujeme do Bosny, kde nás čaká veľmi dôležitý zápas.

Bude to skôr boj než futbal. Musíme ukázať, že patríme do tretieho predkola. Máme všetky predpoklady na to, aby sme to dokázali,“ dodal 25-ročný Sýrčan.

Velež nehrá domáce zápasy v európskych súťažiach na vlastnom zrekonštruovanom štadióne Rodjeni v Mostare, ktorý zatiaľ nemá potrebné schválenie Európskej futbalovej únie (UEFA).

DAC preto absolvuje odvetu na štadióne Bilino Polje v približne 160 km vzdialenej Zenici.

Duel povedú rozhodcovia z Arménska, ako hlavný Artem Gasparjan. Víťaz dvojzápasu postúpi do 3. predkola, v ktorom sa stretne so zdolaným zo súboja Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a maďarským Ferencvárosom Budapešť.

Odvetný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy

Velež Mostar - FC DAC 1904 Dunajská Streda

Rozhodujú: Gasperjan - Sevguljan, Ghazarjan (všetci Arm.), /prvý zápas: 0:1/

Predpokladané zostavy:

Velež: Ribič - Omerovic, Hrkač, Duranovic - Nukič, Abdullah, Babič, Mešič - Stojanovič, Spahič, Salčin

DAC: Ivačič - Kapanadze, Blažek, Nemanič, Juklerod - Kabič, Ouro, Bationo, Ramadan - Gagua, Gueye

Pre neúspešný tím sa účinkovanie v európskych súťažiach skončí. V prvom súboji vyhral Ferencváros pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho v Holandsku 2:1.

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