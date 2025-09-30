Futbal pomáha psíkom. Niké liga darovala Slobode zvierat 20 000 eur

Za každého fanúšika na tribúnach bolo venovaných 50 centov.

BRATISLAVA. Vedenie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže darovalo 20-tisíc eur neziskovej organizácii Sloboda zvierat. Urobilo tak v rámci projektu Niké liga pomáha, ktorý súvisí s návštevnosťou na štadiónoch.

Spoločnosť Niké avizovala, že za každého fanúšika na tribúnach v 9. kole venuje 50 centov z Fondu pre budúcnosť športu na pomoc zvieratám v útulkoch.

Keďže na štadióny prišlo cez víkend dovedna 24 654 divákov, na konto Slobody zvierat malo pribudnúť minimálne 12 327 eur. Titulárny partner ligy sa rozhodol toto číslo zaokrúhliť na 20 000.

„Podľa mňa to bolo zatiaľ najlepšie kolo projektu Niké liga pomáha. Udiali sa krásne veci, ktoré hovoria o tom, že ľudia majú veľmi radi zvieratká. Hráči i fanúšikovia darovali útulkom krmivo a my sme zas chceli naplniť sľub, že dáme 50 centov za každého fanúšika, ktorý cez víkend navštívi ligový zápas.

Veríme, že aj takto pomôžeme psíkom, ktorí naozaj nemajú ľahký život. Veľmi pekne ďakujem všetkým fanúšikom aj hráčom, ktorí sa podieľali na tejto aktivite,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Niké Roman Berger.

Ešte pred štartom kola navštívili hráči útulky v blízkosti ich klubov a podporili ich darovaním krmiva, maškŕt pre psov či finančným darom.

Cez víkend na to nadviazali aj fanúšikovia a rozhodcovia, ktorí pred zápasmi darovali granuly či konzervy. Časť z nich putovala priamo do lokálnych útulkov a ďalších tristo kíl krmiva dostala Sloboda zvierat.

„Máme fantastickú odozvu na túto vzácnu pomoc, pre nás prvú svojho druhu. Od našich priaznivcov prišla výborná spätná väzba a veríme, že vďaka tejto spolupráci sme získali ďalších futbalových, športových fanúšikov, ktorí sa budú zaujímať o to, čo robíme a ako pomáhame.

Naša činnosť je závislá na podpore ľudí, ktorí veria našej práci, preto si takúto podporu veľmi vážime. Finančnú pomoc, ktorú sme dostali, prerozdelíme rovnakým dielom všetkým dvanástim útulkom, ktoré sa zapojili do projektu,“ konštatovala členka organizácie Kristína Devínska pre oficiálnu stránku najvyššej slovenskej súťaže.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
3
0
19:12
18
V
V
R
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
8
5
1
2
15:7
16
R
P
V
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
4
4
1
20:13
16
R
V
R
R
V
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
4
3
1
15:6
15
R
P
V
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
3
2
14:11
15
V
V
P
R
R
6
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
4
0
5
10:16
12
P
P
P
V
P
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
3
2
4
12:16
11
P
V
P
R
P
8
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
3
1
5
12:16
10
V
V
V
R
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
3
4
8:13
9
P
V
P
P
R
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
9
1
4
4
11:15
7
R
P
V
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
8
2
1
5
10:17
7
R
P
V
V
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
7
1
1
5
10:14
4
R
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Futbal pomáha psíkom. Niké liga darovala Slobode zvierat 20 000 eur
    30. sep 2025
