Premiéra v Serie A mu nevyšla. Taliansky tréner končí po šnúre prehier

Alberto Aquilani už nie je tréner futbalistov US Sassuolo Calcio. Vedenie talianskeho klubu ho v pondelok odvolalo z funkcie po sérii piatich prehier v Serii A.
Podľa tamojších médií sú hlavnými favoritmi na uvoľnený post Roberto D’Aversa a Vincenzo Montella.
Rozhodnutie o prepustení Aquilaniho viselo vo vzduchu po sobotňajšej hladkej prehre s AS Rím (0:3).
Štyridsaťdvaročný kouč mal na lavičke Sassuola bilanciu štyri víťazstvá, dve remízy a sedem prehier v 13 dueloch Serie A a Talianskeho pohára. V ligovej tabuľke patrí tímu po 11. kole 17. priečka so ziskom ôsmich bodov.
Aquilani má za sebou prvé trénerské pôsobenie v najvyššej súťaži, predtým pracoval v akadémii Fiorentiny a v Serii B viedol Pisu a Catanzaru.
Aquilani, ktorý v lete nahradil na lavičke Fabia Grossa, mal s klubom zmluvu platnú do júna 2028. Ako informovala oficiálna webstránka US Sassuolo, spolu s hlavným trénerom skončil aj celý realizačný tím.