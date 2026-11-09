Premiéra v Serie A mu nevyšla. Taliansky tréner končí po šnúre prehier

Alberto Aquilani
Alberto Aquilani (Autor: TASR/AP)
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TASR|9. nov 2026 o 18:18
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Klub ho odvolal po celkovo trinástich odkoučovaných zápasoch.

Alberto Aquilani už nie je tréner futbalistov US Sassuolo Calcio. Vedenie talianskeho klubu ho v pondelok odvolalo z funkcie po sérii piatich prehier v Serii A.

Podľa tamojších médií sú hlavnými favoritmi na uvoľnený post Roberto D’Aversa a Vincenzo Montella.

Rozhodnutie o prepustení Aquilaniho viselo vo vzduchu po sobotňajšej hladkej prehre s AS Rím (0:3).

Štyridsaťdvaročný kouč mal na lavičke Sassuola bilanciu štyri víťazstvá, dve remízy a sedem prehier v 13 dueloch Serie A a Talianskeho pohára. V ligovej tabuľke patrí tímu po 11. kole 17. priečka so ziskom ôsmich bodov.

Aquilani má za sebou prvé trénerské pôsobenie v najvyššej súťaži, predtým pracoval v akadémii Fiorentiny a v Serii B viedol Pisu a Catanzaru.

Aquilani, ktorý v lete nahradil na lavičke Fabia Grossa, mal s klubom zmluvu platnú do júna 2028. Ako informovala oficiálna webstránka US Sassuolo, spolu s hlavným trénerom skončil aj celý realizačný tím.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Alberto Aquilani
    Alberto Aquilani
    Premiéra v Serie A mu nevyšla. Taliansky tréner končí po šnúre prehier
    dnes 18:18
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