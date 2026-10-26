Len bod nad pásmom zostupu. Manchester United rieši neistú budúcnosť trénera, kto je v hre?

Michael Carrick.
Michael Carrick. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. okt 2026 o 15:10
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Manchester United momentálne čaká už osem zápasov na víťazstvo.

Výkonný riaditeľ Manchestru United Omar Berrada a športový riaditeľ anglického futbalového klubu Jason Wilcox sa v pondelok stretli v tréningovom centre v Carringtone.

Diskutovali o budúcnosti hlavného trénera Michaela Carricka, ktorého pozícia je čoraz viac ohrozená.

Podľa informácií agentúry DPA sa rokovania o situácii na trénerskom poste začali bezprostredne po nedeľňajšej domácej ligovej prehre 0:3 s Bournemouthom a pokračovali aj po tom, čo Berrada a Wilcox v pondelok ráno prišli do tréningového komplexu.

VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Bournemouth

Medzi možnými nástupcami Carricka sa spomínajú Eddie Howe a Julian Nagelsmann. Manchester United momentálne čaká už osem zápasov na víťazstvo.

„Červení diabli“ vyhrali v tejto sezóne vo všetkých súťažiach iba dva z dvanástich zápasov.

Zisk siedmich bodov v ôsmich ligových stretnutiach predstavuje ich najhorší vstup do sezóny od roku 1986. Mužstvo sa nachádza na 16. mieste, iba bod nad pásmom zostupu.

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