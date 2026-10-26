Len bod nad pásmom zostupu. Manchester United rieši neistú budúcnosť trénera, kto je v hre?

Výkonný riaditeľ Manchestru United Omar Berrada a športový riaditeľ anglického futbalového klubu Jason Wilcox sa v pondelok stretli v tréningovom centre v Carringtone.
Diskutovali o budúcnosti hlavného trénera Michaela Carricka, ktorého pozícia je čoraz viac ohrozená.
Podľa informácií agentúry DPA sa rokovania o situácii na trénerskom poste začali bezprostredne po nedeľňajšej domácej ligovej prehre 0:3 s Bournemouthom a pokračovali aj po tom, čo Berrada a Wilcox v pondelok ráno prišli do tréningového komplexu.
VIDEO: Zostrih zápasu Manchester United - Bournemouth
Medzi možnými nástupcami Carricka sa spomínajú Eddie Howe a Julian Nagelsmann. Manchester United momentálne čaká už osem zápasov na víťazstvo.
„Červení diabli“ vyhrali v tejto sezóne vo všetkých súťažiach iba dva z dvanástich zápasov.
Zisk siedmich bodov v ôsmich ligových stretnutiach predstavuje ich najhorší vstup do sezóny od roku 1986. Mužstvo sa nachádza na 16. mieste, iba bod nad pásmom zostupu.