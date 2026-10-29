Spečatil triumf, no myslel na Španielsko. Vazquez venoval gól obetiam tragédie

Lucas Vazquez
Lucas Vazquez (Autor: SITA/AP)
TASR|29. okt 2026 o 13:55
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Posielam im všetku lásku, napísal na sociálnej sieti.

Španielsky futbalový obranca Lucas Vazquez venoval svoj gól v 2. kole Nemeckého pohára obetiam železničnej nehody v provincii Toledo.

Stredajšia zrážka dvoch vysokorýchlostných vlakov v strednom Španielsku si vyžiadala najmenej 68 životov.

Leverkusen si poradil s druholigovým Norimbergom 5:2. Tridsaťpäťročný pravý bek spečatil triumf „farmaceutov“ v 89. minúte, keď sa presadil prudkou strelou ku vzdialenejšej žrdi.

VIDEO: Zostrih zápasu Leverkusen - Norimberg

„Toto víťazstvo a tento gól sú pre obete a ich rodiny. Posielam im všetku lásku po dni, ktorý Španielov tak veľmi bolí,“ napísal Vazquez na Instagrame.

Španielska futbalová federácia (RFEF) z úcty k obetiam v stredu odložila všetkých 24 zápasov 1. kola tamojšieho pohára.

Nastúpiť mali viaceré tímy z prvej a druhej najvyššej súťaže vrátane Mallorcy so slovenským reprezentantom Martinom Valjentom.

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    Lucas Vazquez
    Lucas Vazquez
    Spečatil triumf, no myslel na Španielsko. Vazquez venoval gól obetiam tragédie
    dnes 13:55
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