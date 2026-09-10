Prišlo viac ľudí, ako má obec obyvateľov. Šiestoligista zažil nezabudnuteľný zápas

Čaro prvých kôl Slovnaft Cupu spočíva v konfrontáciách malých dedinských tímov s najlepšími klubmi krajiny.
Futbalový sviatok zažili v tomto roku aj na Orave. Do Vavrečky, obce s 1700 obyvateľmi, prišla v 3. kole pohára Žilina.
Hoci sa žiadne prekvapenie nekonalo a obhajca trofeje zvíťazil 5:0, domáci hráči, členovia realizačného tímu, funkcionári aj diváci získali nezabudnuteľný zážitok.
Takmer dvetisíc divákov
„Pre nás bola priorita, aby sme z toho urobili zážitok pre nás a pre širokú verejnosť. V tomto smere môžeme byť spokojní,“ vravel pre Sportnet tréner TJ Magura Vavrečka Marián Kasan.
Oficiálna návšteva bola 1902 divákov, no hovorilo sa, že prišlo viac ako dvetisíc futbalových priaznivcov. To je viac ako počet obyvateľov obce.
„Malo to krásny presah. Bola tam výborná atmosféra, dbali sme aj na sprievodné aktivity. Myslím si, že sme sa výborne chytili tejto príležitosti a pripravili sme z toho veľmi pekné podujatie,“ doplnil tréner.
Šošoni majú na Orave mnohých fanúšikov. Aj preto prišli Žilinčania na žiadosť domácich do Vavrečky aj so svojím maskotom a fanshopom, čo diváci veľmi ocenili.
„Na ihrisku to vyzeralo tak, ako to predpokladal každý reálne uvažujúci fanúšik,“ zhodnotil zápas Kasan.
Statočne vzdorovali
Domáci sa síce už v prvej minúte dostali do šestnástky súpera, ale nedošlo k zakončeniu.
„Naším snom bolo skórovať, ale to sa nepodarilo. Pritom jeden miestny pán to okorenil ešte ponukou, že za každý strelený gól dá strelcovi päťsto eur,“ poznamenal tréner Vavrečky.
Jeho mužstvo vyše pol hodiny statočne vzdorovalo ligistovi. V 35. minúte však otvoril skóre Timotej Hranica a tesne pred prestávkou skóroval aj Samuel Ďatko.
V druhom polčase sa strelecky presadili aj Aleksandre Narimanidze, Fabian Bzdyl a Daniel Homet Ruiz.
„Žilina potvrdila, že je niekde inde. Je však krásne a sympatické, že sme ich v úvodnej polhodine veľmi dobre zavreli. V 30. minúte som si povedal, že keby sme v prvom polčase udržali stav 0:0, tak sme borci. Neboli sme od toho ďaleko,“ uviedol domáci tréner.
Nesnažil sa však tváriť, že jeho mužstvo bolo vyrovnaným súperom obhajcovi trofeje.
„Hralo sa na jednu bránu a bolo to skôr bago ako futbal,“ veľmi sympaticky uznal Marián Kasan.
Tréner svoj sľub dodržal
Po zápase sa svojim zverencom poďakoval za prístup a výkon. „Som hrdý na svojich chlapcov. Každý nechal na ihrisku sto percent a získal výnimočnú skúsenosť. Aj podľa slov žilinských hráčov sme boli zdatnejší ako ich predchádzajúci súperi v pohári,“ vyzdvihol Kasan.
Vavrečka hrá v skupine B VI. ligy SsFZ. Momentálne jej v tabuľke patrí 5. miesto.
V Slovnaft Cupe začínala už v predkole, teda musela vyradiť troch súperov, aby sa dostala do 3. kola a mohla privítať Žilinu. Všetky zápasy odohrala doma.
V predkole zdolala súpera z rovnakej súťaže Dlhú nad Oravou 3:1. V 1. kole sa postarala o senzáciu, keď po výhre 2:0 vyradila treťoligový Dolný Kubín. V 2. kole zdolala piatoligistu z Tvrdošína tiež 2:0.
Tréner Kasan sľúbil hráčom, že ak si vybojujú zápas so Žilinou, nakúpi hráčom značkové športové súpravy.
Na stretnutie s ligistom už domáci futbalisti prišli v nových súpravách. „Svoj sľub som dodržal,“ zdôraznil Kasan.
Futbalová rozprávka
Prehra 0:5 je pre domácich absolútne akceptovateľná. „Ak sa nemýlim, nedávno dostala päťku od Žiliny aj Slovan,“ smial sa tréner Kasan.
„Z výsledku si vôbec nerobím ťažkú hlavu. Aj cez polčas sme si normálne povedali ako v bežnom zápase, po akých chybách sme inkasovali. Samozrejme, tlak bol enormný a nikto sa nečudoval, že Žilina vyhráva 2:0, ale napríklad pred druhým gólom sme nemali pokrytých hráčov, napriek tomu, že sa predtým minútu nehralo,“ poznamenal domáci kouč.
„Nebol to žiadny prepadák. Bola to futbalová rozprávka, ktorú si budeme dlho pamätať,“ dodal.
Po záverečnom hvizde sa vyrojili na ihrisko deti a rodinní príslušníci, hráči oboch tímov ešte dlhé minúty rozdávali podpisy a pózovali na fotografie.
Nasledovala spoločná večera oboch tímov v uvoľnenej nálade. „Klobúk dole za prístup Žilinčanov. Na nič sa nehrali, bolo to veľmi priateľské a ľudské,“ podčiarkol Kasan.
Hráči Vavrečky pokračovali v after párty dlho do noci. Mnohí si zobrali dovolenku aj na deň po zápase, aby si nevšedný zážitok mohli patrične užiť. „Bude veľa zážitkov a málo spomienok,“ smial sa tréner.