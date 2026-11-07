Diagnóza rakoviny ho vyradí na dlhší čas. Klub mu napriek tomu predĺžil kontrakt

Belal Halbouni
Belal Halbouni (Autor: X/ BackroomFc)
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TASR|7. nov 2026 o 10:04
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Účastník zámorskej MLS podpísal s hráčom nový kontrakt do konca sezóny 2027/2028.

Kanadský futbalový klub Vancouver Whitecaps predĺžil zmluvu s Belalom Halbounim, ktorému diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín. Dvadsaťšesťročného obrancu čaká dlhšia pauza.

Účastník zámorskej MLS podpísal s Halbounim nový kontrakt do konca sezóny 2027/2028.

„Belal a jeho rodina majú plnú podporu všetkých v klube. Belal si dá od futbalu prestávku, aby sa mohol sústrediť na liečbu a zotavenie,“ uviedol športový riaditeľ Vancouveru Axel Schuster. Dodal, že klub bude stáť pri hráčovi počas celej liečby.

Halbouni má Hodgkinov lymfóm, ktorý sa považuje za jednu z najliečiteľnejších foriem rakoviny s veľmi vysokou mierou úspešnosti liečby.

„Podpora, ktorú mi klub prejavil, ďaleko presahuje futbal. Opäť mi pripomenula, čo znamená byť súčasťou rodiny.

Som hrdý, že môžem nosiť tento znak, a vďačný, že Vancouver môžem nazývať domovom,“ citovala Sýrčana agentúra DPA.

Tabuľka MLS

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    Belal Halbouni
    Belal Halbouni
    Diagnóza rakoviny ho vyradí na dlhší čas. Klub mu napriek tomu predĺžil kontrakt
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