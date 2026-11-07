Diagnóza rakoviny ho vyradí na dlhší čas. Klub mu napriek tomu predĺžil kontrakt

Kanadský futbalový klub Vancouver Whitecaps predĺžil zmluvu s Belalom Halbounim, ktorému diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlín. Dvadsaťšesťročného obrancu čaká dlhšia pauza.
Účastník zámorskej MLS podpísal s Halbounim nový kontrakt do konca sezóny 2027/2028.
„Belal a jeho rodina majú plnú podporu všetkých v klube. Belal si dá od futbalu prestávku, aby sa mohol sústrediť na liečbu a zotavenie,“ uviedol športový riaditeľ Vancouveru Axel Schuster. Dodal, že klub bude stáť pri hráčovi počas celej liečby.
Halbouni má Hodgkinov lymfóm, ktorý sa považuje za jednu z najliečiteľnejších foriem rakoviny s veľmi vysokou mierou úspešnosti liečby.
„Podpora, ktorú mi klub prejavil, ďaleko presahuje futbal. Opäť mi pripomenula, čo znamená byť súčasťou rodiny.
Som hrdý, že môžem nosiť tento znak, a vďačný, že Vancouver môžem nazývať domovom,“ citovala Sýrčana agentúra DPA.