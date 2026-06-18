Tottenham posilňuje obranu. Holandský reprezentant debutoval na MS proti Japonsku

Jan Paul van Hecke.
Jan Paul van Hecke. (Autor: TASR/AP)
ČTK|18. jún 2026 o 22:12
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Do tímu už prišli kapitán škótskej reprezentácie Robertson.

Tottenham po nevydarenej sezóne získal z Brightonu holandského účastníka majstrovstiev sveta Jana Paula van Heckeho.

Za Spurs chytá český brankár Antonín Kinský. Klub za 26-ročného stopéra podľa britských médií zaplatí 52 miliónov libier.

Van Hecke sa opäť stretne so svojím bývalým trénerom z Brightonu Robertom De Zerbim, ktorý je novým koučom Tottenhamu.

Obranca v pondelok absolvova debut na majstrovstvách sveta pri remíze 2:2 s Japonskom.

Tottenham prestavuje tím po hroznej sezóne, v ktorej sa s veľkým úsilím zachránil v Premier League.

Do tímu už prišli kapitán škótskej reprezentácie Andy Robertson a argentínsky obranca Marco Senesi.

Premier League

    Jan Paul van Hecke.
    Jan Paul van Hecke.
    Tottenham posilňuje obranu. Holandský reprezentant debutoval na MS proti Japonsku
    dnes 22:12
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