Tottenham posilňuje obranu. Holandský reprezentant debutoval na MS proti Japonsku

Tottenham po nevydarenej sezóne získal z Brightonu holandského účastníka majstrovstiev sveta Jana Paula van Heckeho.
Za Spurs chytá český brankár Antonín Kinský. Klub za 26-ročného stopéra podľa britských médií zaplatí 52 miliónov libier.
Van Hecke sa opäť stretne so svojím bývalým trénerom z Brightonu Robertom De Zerbim, ktorý je novým koučom Tottenhamu.
Obranca v pondelok absolvova debut na majstrovstvách sveta pri remíze 2:2 s Japonskom.
Tottenham prestavuje tím po hroznej sezóne, v ktorej sa s veľkým úsilím zachránil v Premier League.
Do tímu už prišli kapitán škótskej reprezentácie Andy Robertson a argentínsky obranca Marco Senesi.