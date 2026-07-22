Priviedol Antverpy k historickému titulu. Na lavičku Belgicka má prísť reprezentant Holandska

Mark van Bommel.
Mark van Bommel. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. júl 2026 o 16:42
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Bez angažmánu je od júna 2024, keď opustil antverpský klub.

Bývalý holandský futbalový reprezentant Mark van Bommel sa má stať novým trénerom belgického národného tímu.

Podľa stredajších informácií miestnych médií sa už 49-ročný kouč dohodol s Belgickou futbalovou asociáciou (RBFA) a v najbližších dňoch podpíše zmluvu platnú do ME 2028.

Van Bommel po skončení hráčskej kariéry v roku 2013 viedol PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg a Royal Antverpy.

Bez angažmánu je od júna 2024, keď opustil antverpský klub. Rok predtým ho priviedol k prvému belgickému titulu po 66 rokoch.

Finalista MS 2010 má na lavičke „červených diablov“ nahradiť Rudiho Garciu. Francúzsky tréner skončil vo funkcii v pondelok po štvrťfinálovom vyradení s neskorším majstrom sveta Španielskom.

Podľa belgických médií mal Garcia rozdielne názory s viacerými hráčmi aj technickým riaditeľom Vincentom Mannaertom, ktorý nebol spokojný s niektorými výkonmi mužstva v skupinovej fáze.

Denník Het Laatste Nieuws uviedol, že belgická asociácia hľadala „mladšieho a modernejšieho trénera než je 62-ročný Rudi Garcia“. Informovala o tom agentúra AFP.

Reprezentácie

Mark van Bommel.
Mark van Bommel.
Priviedol Antverpy k historickému titulu. Na lavičku Belgicka má prísť reprezentant Holandska
dnes 16:42
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