Slovákom stačí bod, no hlavná je rozvaha. Valjent varuje pred zradným pocitom

Slovenský futbalista Martin Valjent pripúšťa možnosť komplikácií, ktoré môže reprezentácii priniesť vedúca pozícia v 3. skupine C-divízie Ligy národov.
Národný tím čakajú v novembri dva zápasy proti Faerským ostrovom a v Kazachstane, v ktorých mu na spečatenie postupu do B-divízie stačí bod. Skúsený obranca však zároveň verí, že tím dokáže k duelom pristúpiť s rozvahou.
Slováci v októbri na Faerských ostrovoch remizovali 1:1 a ich súper neprehral ani jeden z úvodných štyroch duelov.
Zároveň však zakaždým „iba“ remizoval, čo by „sokolom“ stačilo na vybudovanie nedostihnuteľného náskoku pred dvoma nadchádzajúcimi súpermi.
Sme dostatočne vyzreté mužstvo, verí Valjent
„Určite to bude náročný zápas. Keď vidíte, že cieľ je už blízko, niekedy vám práve tento pocit môže situáciu skomplikovať. Nechcem hovoriť priamo o tlaku, ale aj tento faktor môže zohrať úlohu. Myslím si však, že sme dostatočne vyzreté mužstvo na to, aby sme k zápasu pristúpili s víťaznou mentalitou, pokojom a bojovnosťou a zvládli ho,“ uviedol Valjent.
Národnému tímu bude chýbať kľúčový stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý je mimo diania pre zranenie stehna. Z radov obrancov vypadol v nedeľu ďalší hráč z talianskej ligy, Adam Obert.
„Verím, že nás je tu početne aj kvalitatívne dosť na to, aby sme Stanleyho absenciu dokázali čo najlepšie nahradiť. Všetci vieme, aký je pre nás dôležitý, či už ako líder, alebo ako hráč na trávniku. Je to fenomenálny futbalista, ale som presvedčený, že máme v tíme dostatočne kvalitných hráčov, ktorí ho v týchto dvoch zápasoch zastúpia,“ povedal Valjent.
Nechce sa považovať za nástupcu Pekaríka
Slovensko stále hľadá po reprezentačnej rozlúčke Petra Pekaríka pravého obrancu. V septembri proti Kazachstanu (2:1) a na Faerských ostrovoch vyskúšal tréner Vladimír Weiss st. na tejto pozícii práve Valjenta.
„Určite sa necítim ako jednotka na pravej strane obrany. Tréner mi dal dôveru a som veľmi rád, že som mohol nastúpiť a odovzdať to, čo vo mne je. Táto pozícia mi síce nie je úplne prirodzená, ale vzhľadom na spôsob, akým mužstvo hrá, tréner vie, v čom sa o mňa môže oprieť.
Je fantastické, keď prichádzajú mladí chalani, ktorí môžu na tomto poste hrať. Bude skvelé, keď ho časom prevezmú, pretože Slovensko potrebuje mať na tejto pozícii kvalitných hráčov aj do budúcnosti,“ povedal 30-ročný stopér.
Zo súčasnej nominácie prichádzajú na pravú stranu defenzívy do úvahy okrem neho Timotej Hranica (MŠK Žilina) či Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň).
Mladíci dostali miesto v nominácii aj vďaka jej nezvyčajnej šírke, pôvodne s 31 hráčmi: „Je to super. Nominácia je širšia ako zvyčajne. Pre reprezentáciu je vždy veľkým pozitívom, keď vyrastajú mladí hráči a dostávajú možnosť prísť do národného tímu. Pre nich to bude skvelý zážitok a pre nás nová energia. Všetci sa na to veľmi tešíme.“
Nominácia Slovenska na zápasy C-divízie Ligy národov
brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
obrancovia: Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ivan Mesík (Charlton Athletic), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň), Dávid Krčík (FK Pardubice)
stredopoliari: Ľudovít Reis (Werder Brémy), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Albert Rusnák (Seattle Sounders, Tomáš Suslov (Hellas Verona), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec)
útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Matej Trusa (DAC Dunajská Streda), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)