Francúzska labutia pieseň. Tréner dostal výpoveď po najvyššej výhre v histórii klubu

Ani najvyššia výhra v 113-ročnej histórii klubu nestačila trénerovi futbalistov treťoligového Valenciennes na udržanie miesta.
Mužstvo pod vedením Pierra Bloisa porazilo vo Francúzskom pohári 13:0 Habarcq z deviatej najvyššej súťaže, vedenie klubu ale kouča kvôli predchádzajúcim zlým výsledkom rovnako prepustilo.
Vstup do ligovej sezóny sa Valenciennes, ktoré ešte v roku 2014 hralo najvyššiu súťaž, vôbec nevydaril.
Tím vyhral z deviatich zápasov len dva a v tabuľke mu patrí až 15. miesto, o bod nad zostupovou zónou.