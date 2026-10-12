Francúzska labutia pieseň. Tréner dostal výpoveď po najvyššej výhre v histórii klubu

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: REUTERS)
ČTK|12. okt 2026 o 19:43
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Jeho mužstvo v pohárovom dueli nastrieľalo trinásť gólov.

Ani najvyššia výhra v 113-ročnej histórii klubu nestačila trénerovi futbalistov treťoligového Valenciennes na udržanie miesta.

Mužstvo pod vedením Pierra Bloisa porazilo vo Francúzskom pohári 13:0 Habarcq z deviatej najvyššej súťaže, vedenie klubu ale kouča kvôli predchádzajúcim zlým výsledkom rovnako prepustilo.

Vstup do ligovej sezóny sa Valenciennes, ktoré ešte v roku 2014 hralo najvyššiu súťaž, vôbec nevydaril.

Tím vyhral z deviatich zápasov len dva a v tabuľke mu patrí až 15. miesto, o bod nad zostupovou zónou.

Francúzsko

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia.
Francúzska labutia pieseň. Tréner dostal výpoveď po najvyššej výhre v histórii klubu
dnes 19:43
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