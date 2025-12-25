Drogový škandál v Turecku pokračuje. Šéf Škriniarovho tímu skončil vo väzbe

Turecká polícia v stredu zatkla prezidenta športového klubu Fenerbahce Istanbul Sadettina Sarana v súvislosti s vyšetrovaním drogového škandálu, ktorý sa týka významných osobností zábavného priemyslu a médií.
O uvalení väzby na šéfa futbalového vicemajstra či euroligového basketbalového šampióna informovali lokálne médiá.
Funkcionára s tureckým a americkým občianstvom zadržali po tom, čo podľa štátnej televízie TRT forenzné testy odhalili vo vzorkách jeho vlasov stopy omamných látok.
Saran vzorky vlasov a krvi odovzdal v minulom týždni, keď bol predvolaný na výpoveď pred prokurátorom.
Od začiatku decembra skončil v rámci vyšetrovania pod dohľadom istanbulskej prokuratúry vo väzbe už viac ako tucet osôb. Sú medzi nimi moderátori, novinári, speváci, herci či osobnosti sociálnych sietí. Čelia podozreniam okrem iného z trestných činov výroby a obchodovania s drogami.
Saran je prezidentom Fenerbahce od septembrových volieb. Pred týždňom sa podrobil výsluchu kvôli podozreniu z distribúcie omamných látok. V stredajšom vyhlásení výsledky forenzných testov odmietol a vyhlásil, že omamné látky neužíval.
Fenerbahce sa aktuálne dotýka aj rozsiahla stávková aféra v tureckom futbale, v ktorej podľa skorších informácií skončili vo väzbe dve desiatky ľudí.
Jedným z hráčov z najvyššej súťaže bol aj záložník Fenerbahce Mert Hakan Yandas, ktorý čelí obvineniu z uzatvárania stávok na zápasy prostredníctvom tretej strany.
Aféra vypukla na konci októbra a pred dvoma týždňami turecký zväz uviedol, že na stretnutie sadlo viac ako 150 rozhodcov vrátane tých z elitnej Süper Lig. Do vyšetrenia prípadu má zastavenú činnosť 149 sudov a vyše 1000 hráčov: medzi nimi aj 27 futbalistov z prvej ligy.