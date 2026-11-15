VIDEO: Pulisic sa vrátil po zranení a hneď dvakrát skóroval. Američania rozobrali Haiti

Christian Pulisic (10).
Christian Pulisic (10). (Autor: TASR/AP)
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TASR|15. nov 2026 o 07:57
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Argentínsky tréner Mauricio Pochettino opustí Američanov po utorkovej odvete v Cincinnati a prevezme klub v Anglicku.

Futbalisti USA triumfovali v úvodnom zápase štvrťfinále A-divízie Ligy národov CONCACAF nad Haiti suverénne 6:0.

Dvoma gólmi sa v v Miami blysol Christian Pulisic, ktorý sa vrátil do reprezentácie po zranení. Prekvapenie sa zrodilo v Kingstone, kde domáca Jamajka zdolala favorizované Mexiko 3:2.

VIDEO: Zostrih zápasu USA - Haiti

Američania zaznamenali najvýraznejšie víťazstvo pod vedením argentínskeho trénera Mauricia Pochettina, ktorý po utorkovej odvete v Cincinnati opustí národný tím a prevezme anglický Manchester United.

„Hrali sme pre neho. Je nám ľúto, že odchádza, ale dostal skvelú príležitosť,“ citovala agentúra AP slová obrancu Austona Trustyho, ktorý v 10. minúte otvoril skóre. Haiti figurovalo v pozícii domáceho tímu, no pre násilnosti v krajine nemôže hrať na vlastnej pôde.

Jamajčania viedli nad Mexikom v 63. minúte už 3:0, hostia však v závere dvoma gólmi zvýšili svoje šance na postup.

Jamajke bude v utorkovej odvete v Monterrey stačiť aj remíza. Mexičania nevyhrali ani jeden z piatich zápasov pod vedením nového trénera Rafaela Marqueza, ktorý po MS nahradil Javiera Aguirreho. Úspešnejší z dvojice narazí v semifinále na USA alebo Haiti.

Liga národov CONCACAF

A-divízia - prvé zápasy štvrťfinále:

Haiti - USA 0:6 (0:1)

Góly: 62. a 63. Pulisic (prvý z 11 m), 10. Trusty, 52. Hall, 68. McKennie, 82. Balogun

/hralo sa v Miami/

Jamajka - Mexiko 3:2 (1:0)

Góly: 27. Gallardo (vlastný), 46. Cephas, 63. King (z 11 m) - 70. Mora, 81. Quiňones (z 11 m)

Reprezentácie

Christian Pulisic (10).
Christian Pulisic (10).
VIDEO: Pulisic sa vrátil po zranení a hneď dvakrát skóroval. Američania rozobrali Haiti
dnes 07:57
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