Guardiola, Southgate či Howe. Američania hľadajú trénera medzi zvučnými menami

Hlavným kandidátom na post reprezentačného trénera futbalistov USA je podľa britských médií Pep Guardiola. Futbalová federácia USA (US Soccer) sa okrem toho zaujíma aj o ďalšie známe mená, vrátane sira Garetha Southgatea.
Američanov mal pôvodne naďalej viesť Argentínčan Mauricio Pochettino, ale ten sa rozhodol predčasne ukončiť zmluvu a akceptovať ponuku viesť anglický Manchester United.
US Soccer má získať týmto rozhodnutím kompenzáciu vo výške 10 miliónov dolárov a ďalšie 2 milióny dostane v súvislosti s odchodom jeho trénerského tímu.
Podľa portálu TEAMtalk je preferovanou voľbou na trénera USA Španiel Pep Guardiola, avšak vedenie US Soccer sa obzerá aj po ďalších alternatívach, ak sa nepodarí angažovať bývalého kouča Manchestru City.
Jednou z možností je 56-ročný Southgate, okrem toho sa spomína záujem o Španiela Roberta Martineza alebo Angličana Eddieho Howea. Podľa talkSPORT by mal Guardiola absolvovať úvodné rokovania s americkou federáciou v priebehu budúceho týždňa.