Francúzsko prišlo o dôležitého obrancu. Upamecano po prehre opustil reprezentáciu

Francúzskym futbalistom bude v kľúčovom zápase o postup do štvrťfinále Ligy národov proti Turecku chýbať Dayot Upamecano.
Stopér Bayernu v piatok po porážke 1:3 s Talianskom opustil reprezentáciu z osobných dôvodov a vrátil sa do Mníchova, oznámila Francúzska futbalová federácia.
Tréner Zinédine Zidane žiadneho náhradníka nepovolal.
Dvadsaťosemročný Upamecano patrí ku hlavným hráčom francúzskej defenzívy. Za národný tím odohral 49 zápasov, v roku 2022 s ním získal striebro na majstrovstvách sveta v Katare.
Francúzi po prvej porážke v Lige národov prišli o prvé miesto v skupine A1, na ktorom ich vďaka lepšiemu skóre vystriedala Taliansko. O bod späť je tretie Belgicko, ktoré má tiež šancu na štvrťfinále.