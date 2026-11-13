Francúzsko prišlo o dôležitého obrancu. Upamecano po prehre opustil reprezentáciu

Dayot Upamecano
Dayot Upamecano (Autor: SITA/AP)
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ČTK|13. nov 2026 o 10:57
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Uviedol osobné dôvody a vrátil sa do Mníchova.

Francúzskym futbalistom bude v kľúčovom zápase o postup do štvrťfinále Ligy národov proti Turecku chýbať Dayot Upamecano.

Stopér Bayernu v piatok po porážke 1:3 s Talianskom opustil reprezentáciu z osobných dôvodov a vrátil sa do Mníchova, oznámila Francúzska futbalová federácia.

Tréner Zinédine Zidane žiadneho náhradníka nepovolal.

Dvadsaťosemročný Upamecano patrí ku hlavným hráčom francúzskej defenzívy. Za národný tím odohral 49 zápasov, v roku 2022 s ním získal striebro na majstrovstvách sveta v Katare.

Francúzi po prvej porážke v Lige národov prišli o prvé miesto v skupine A1, na ktorom ich vďaka lepšiemu skóre vystriedala Taliansko. O bod späť je tretie Belgicko, ktoré má tiež šancu na štvrťfinále.

Tabuľka 1. skupiny A-divízie Ligy národov

Liga národov

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