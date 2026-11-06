Emery potvrdil záujem zotrvať v Aston Ville. Som v ambicióznom klube, povedal

Španielsky futbalový tréner Unai Emery potvrdil, že rokuje s Aston Villou o novom kontrakte.
Terajšia zmluva mu vyprší v roku 2029. Vedenie birminghamského klubu v stredu vyhlásilo, že má záujem o predĺženie spolupráce.
„Mojou hlavnou úlohou je, aby mužstvo podávalo konzistentné výkony a neustále sa zlepšovalo.
To je pre mňa obrovská výzva. Vedenie klubu sa minulý rok rozhodlo, že postaví novú tribúnu, čo vnímam veľmi pozitívne, pretože vo Villa Parku bude môcť chodiť na zápasy viac fanúšikov. Som rád, že môžem byť súčasťou ambiciózneho projektu," citovala slová Emeryho agentúra AFP.
Emery prišiel do Aston Villy pred štyrmi rokmi a pod jeho vedením sa tím dvakrát dostal do hlavnej fázy Ligy majstrov. Zároveň vlani ukončil 30-ročné čakanie na zisk trofeje víťazstvom v Európskej lige.
Vďaka týmto úspechom sa bývalý tréner Arsenalu a Paríža Saint-Germain stal predmetom špekulácií o ďalšom významnom angažmáne, pričom ho spájali s Manchestrom United.