Novinka pre Slovákov v Saudskej Arábii. Ronaldo môže vyťažiť zo sociálnych sietí ešte viac

Cristiano Ronaldo sa svojimi spoluhráčmi z klubu Al-Nassr.
Cristiano Ronaldo sa svojimi spoluhráčmi z klubu Al-Nassr. (Autor: REUTERS)
TASR|17. sep 2026 o 14:17
ShareTweet0

Portugalčan naznačil, že by jeho súčasná sezóna mohla byť posledná.

Futbalisti hrajúci v Saudskej Arábii môžu po novom zvýšiť svoj príjem prostredníctvom sociálnych sietí.

Vyplýva to z najnovšej iniciatívy ligy. V krajine pôsobia aj Slováci Marek Rodák, Ondrej Duda a Lukáš Haraslín.

Saudskoarabská Pro League umožní hráčom i vybraným iným tvorcom mediálneho obsahu zdieľať na svojich sociálnych sieťach odkazy na stránky so zápasmi, či reportážami duelov.

Profitovať by z toho mal predovšetkým Cristiano Ronaldo, ktorý má naprieč sociálnymi sieťami viac ako miliardu sledovateľov. Portugalský kanonier naznačil, že by jeho súčasná sezóna mohla byť posledná.

„Distribúcia športového obsahu bola dlhé roky záležitosťou vzťahu medzi držiteľmi práv a vysielateľmi.

Technologický pokrok nám dáva príležitosť pridať k tomuto vzťahu ďalší rozmer, v ktorom širšia sieť partnerov môže pomôcť prepojiť našu ligu s fanúšikmi a podieľať sa na ďalšom raste,“ zverejnil výkonný riaditeľ ligy Omar Mugharbel podľa DPA.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Cristiano Ronaldo sa svojimi spoluhráčmi z klubu Al-Nassr.
    Cristiano Ronaldo sa svojimi spoluhráčmi z klubu Al-Nassr.
    Novinka pre Slovákov v Saudskej Arábii. Ronaldo môže vyťažiť zo sociálnych sietí ešte viac
    dnes 14:17
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Saudi Pro League»Novinka pre Slovákov v Saudskej Arábii. Ronaldo môže vyťažiť zo sociálnych sietí ešte viac