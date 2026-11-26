Umelá inteligencia si čoraz viac nachádza cestu aj do sveta futbalu. V januári 2027 vstúpi na európsky trh aplikácia Footbao, ktorá pomocou umelej inteligencie vyhľadáva mladé futbalové talenty a pomáha im nadviazať kontakt s profesionálnymi klubmi. Projekt už úspešne funguje vo viacerých krajinách Južnej Ameriky.
Mladí futbalisti, ktorí snívajú o profesionálnej kariére, môžu prostredníctvom aplikácie niekoľkými kliknutiami nahrať videá zo svojich zápasov či tréningov.
Systém umelej inteligencie následne analyzuje záznamy a vypracuje hodnotenia technických, taktických, fyzických a mentálnych predpokladov jednotlivých hráčov. Výsledky po vytriedení sprístupňuje profesionálnym futbalovým skautom.
Aplikácia, za ktorou stoja švajčiarski investori, odštartovala v roku 2023 v Brazílii a postupne sa rozšírila aj do Argentíny, Uruguaja či Kolumbie.
V súčasnosti má približne 182 500 používateľov a len v Brazílii jej používatelia každý týždeň nahrajú približne tritisíc videí. Na tlačovej konferencii v Zürichu to uviedol britský generálny riaditeľ spoločnosti Nick Rappolt.
Medzi viac ako 80 partnerskými tímami patria aj Santos a Corinthians, niekdajší kluboví majstri sveta. V Európe bude aplikácia od januára dostupná najskôr v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku, neskôr sa má rozšíriť aj do ďalších krajín kontinentu.
Podľa Rappolta sa talentovaní mladí hráči v súčasnosti môžu pomerne ľahko zviditeľniť prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Instagram či TikTok.
Problémom však zostáva upútať pozornosť tých správnych ľudí. Cieľom aplikácie podľa neho nie je nahradiť futbalových skautov, ale uľahčiť im identifikáciu perspektívnych hráčov a ich prepojenie s klubmi.
Medzi investorov spoločnosti so sídlom vo švajčiarskom kantóne Zug patria bankár a bývalý generálny riaditeľ súkromnej banky Julius Baer Boris Collardi, bývalý prezident FC Bazilej Bernhard Burgener či súčasný tréner švajčiarskej futbalovej reprezentácie Murat Yakin.
„Vidím veľa talentovaných hráčov, ktorí sa snažia, no ich sen sa možno nesplnil. Práve preto je táto platforma pre nich dôležitá. Pre mladých ľudí je veľmi dôležité dostať druhú šancu,“ povedal Yakin pre agentúru AFP.
Podľa niekdajšieho obrancu FC Bazilej umožňuje aplikácia mladým futbalistom porovnávať svoje silné a slabé stránky s ostatnými hráčmi. Aj tí, ktorí nikdy nedostali spätnú väzbu od trénera či skauta, tak môžu porovnať svoje hodnotenie s výsledkami rovesníkov a získať lepšiu predstavu o vlastných schopnostiach.