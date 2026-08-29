Doživotné vylúčenie za násilie. Ultras Sankt Pauli si priznávajú vlastné zlyhanie

Ultras St. Pauli
Ultras St. Pauli (Autor: SITA/AP)
TASR|29. aug 2026 o 07:37
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Vedenie Ultras rieši prípady sexualizovaného, fyzického aj psychického násilia vo vlastných radoch.

Futbalová fanúšikovská skupina Ultras Sankt Pauli verejne informovala o násilných incidentoch vo vlastných radoch. Viacerých priaznivcov druholigového klubu doživotne vylúčila zo svojho združenia.

Vo vyhlásení ultras sa spomínajú „rôzne prípady sexualizovaného, fyzického a psychického násilia“, ako aj „zneužívanie moci“.

Ultras Sankt Pauli sa označujú za najväčšiu a najvplyvnejšiu skupinu aktívnej fanúšikovskej scény FC St. Pauli.

O závažných obvineniach sa jej členovia podľa vlastných slov dozvedeli počas letnej prestávky.

„Hoci sme tieto osoby sčasti poznali mnoho rokov a strávili s nimi nespočetné množstvo spoločných chvíľ, nedokázali sme zabrániť tomu, aby sa z nich stali páchatelia,“ uvádza sa v rozsiahlom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.

Zatiaľ nie je známe, aké trestnoprávne dôsledky by mohli jednotlivé prípady mať ani ako na ne zareaguje klub.

Ultras St. Pauli však otvorene priznali: „Uvedomujeme si, že ako ultras skupina pôsobíme v prostredí, ktoré na jednej strane svojím usporiadaním napomáha násilnému správaniu a na druhej strane sťažuje jeho riešenie a objasnenie.“

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    Ultras St. Pauli
    Ultras St. Pauli
    Doživotné vylúčenie za násilie. Ultras Sankt Pauli si priznávajú vlastné zlyhanie
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