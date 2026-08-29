Doživotné vylúčenie za násilie. Ultras Sankt Pauli si priznávajú vlastné zlyhanie

Futbalová fanúšikovská skupina Ultras Sankt Pauli verejne informovala o násilných incidentoch vo vlastných radoch. Viacerých priaznivcov druholigového klubu doživotne vylúčila zo svojho združenia.
Vo vyhlásení ultras sa spomínajú „rôzne prípady sexualizovaného, fyzického a psychického násilia“, ako aj „zneužívanie moci“.
Ultras Sankt Pauli sa označujú za najväčšiu a najvplyvnejšiu skupinu aktívnej fanúšikovskej scény FC St. Pauli.
O závažných obvineniach sa jej členovia podľa vlastných slov dozvedeli počas letnej prestávky.
„Hoci sme tieto osoby sčasti poznali mnoho rokov a strávili s nimi nespočetné množstvo spoločných chvíľ, nedokázali sme zabrániť tomu, aby sa z nich stali páchatelia,“ uvádza sa v rozsiahlom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra DPA.
Zatiaľ nie je známe, aké trestnoprávne dôsledky by mohli jednotlivé prípady mať ani ako na ne zareaguje klub.
Ultras St. Pauli však otvorene priznali: „Uvedomujeme si, že ako ultras skupina pôsobíme v prostredí, ktoré na jednej strane svojím usporiadaním napomáha násilnému správaniu a na druhej strane sťažuje jeho riešenie a objasnenie.“