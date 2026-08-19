Zaspáva aj sa budí s myšlienkami na Musialu. Šokovalo ma to, vraví prezident klubu

Čestný prezident nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov Uli Hoeness povedal, že je „bez slov“ po druhom kolapse Jamala Musialu na ihrisku počas štyroch dní. Incident označil za „tragédiu“ a 23-ročnému stredopoliarovi sľúbil podporu.
Musiala odpadol na trávniku niekoľko minút po tom, čo nastúpil do utorňajšieho prípravného zápasu v Heidenheime. Zopakovala sa tak podobná situácia zo sobotňajšieho duelu proti RB Lipsko.
Nemecký reprezentant uviedol, že trpí „neurologickou poruchou“, ktorá môže viesť k „dočasným, ale liečiteľným absenčným záchvatom“. Hoeness povedal, že incident ho nechal „sedieť na gauči bez slov“.
„Skutočnosť, že sa to stalo znova o štyri dni neskôr, ma naozaj šokovala. Bol som bez slov, čo sa mi stáva len zriedka,“ povedal pre nemecké televízne stanice RTL a Sky.
„Chodím spať s myšlienkami na neho a ráno sa s nimi budím. Jamala bezpodmienečne podporujeme.“
Útočník Bayernu Harry Kane, ktorý bol medzi tými, ktorí v utorok prišli Musialovi na pomoc, podporil svojho spoluhráča v návrate do najlepšej formy.
„Samozrejme, keď vidíte také situácie, nie je to pekné, pretože je to náš priateľ, náš spoluhráč. Cítime sa kvôli nemu frustrovaní,“ povedal Kane v stredu v Mníchove.
Hoeness doplnil, že klub pozná Musialov zdravotný stav a dostal písomné potvrdenie od špecialistov, že podľa ich názoru neexistujú žiadne obavy týkajúce sa Jamalovej angažovanosti vo vrcholovom športe.
„Odkedy sme dostali toto potvrdenie, spíme o niečo pokojnejšie,“ dodal.