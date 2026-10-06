Tréner Maďarov odstránil z telefónu aplikácie sociálnych sietí. Mali sme aj šťastie, uznal

Márk Csinger strelil víťazný gól Maďarov v zápase Ukrajina - Maďarsko 1:2 v Lige národov v Trnave.
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Márk Csinger strelil víťazný gól Maďarov v zápase Ukrajina - Maďarsko 1:2 v Lige národov v Trnave. (Autor: TASR/MTI via AP)
Titanilla Bőd|6. okt 2026 o 07:14
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Maďari zdolali v Trnave Ukrajinu 2:1.

Na tomto štadióne sa jeho tímom predtým nikdy nedarilo. Tréner maďarskej reprezentácie Marco Rossi však v pondelok večer prelomil trnavskú kliatbu.

Maďari nastúpili v B-divízii Ligy národov proti Ukrajine práve na Štadióne Antona Malatinského a zvíťazili 2:1.

Už ho tréner chcel striedať

Tréner Rossi absolvoval v Trnave päť súťažných stretnutí. Ako kormidelník Dunajskej Stredy tu v sezóne 2017/2018 trikrát podľahol Spartaku 0:2.

V roku 2019 už ako kouč maďarskej reprezentácie odchádzal z Trnavy s rovnakou prehrou po zápase so Slovenskom.

Po zápase s Ukrajinou taliansky kouč maďarského národného tímu uznal, že jeho mužstvo malo aj šťastie.

„Vždy som úprimný a tentoraz musím úprimne povedať, že ak by vyhrali Ukrajinci, bol by to spravodlivý výsledok,“ povedal po zápase Rossi.

Bol to jeho 90. zápas na lavičke Maďarska, čím je v historických rebríčkoch na druhom mieste. Pred ním je iba Lajos Baróti so 117 stretnutiami.

Fotogaléria zo zápasu Ukrajina - Maďarsko v Lige národov (B-divízia, skupina 2)
Fanúšikovia Maďarska pred zápasom s Ukrajinou v Trnave.
Momentka pred zápasom Ukrajina - Maďarsko v Trnave.
Fanúšikovia Ukrajiny.
Milan Vitalis of Hungary, right, and Illia Zabarnyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)
20 fotografií
Alex Toth of Hungary, right, and Illya Krupskyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Daniel Lukacs of Hungary, right, in action against Yaremchuk Roman of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, left, in action against Illia Zabarnyi of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, center, in action against Illia Zabarnyi, left, and Illya Krupskyi of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Roman Yaremchuk of Ukraine celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Daniel Lukacs of Hungary, right, in action against Yaremchuk Roman of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Alex Toth of Hungary, right, and Illya Krupskyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary, right, celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Mark Csingerof Hungary celebrates after scoring their side's second goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, right, and Illia Zabarnyi of Ukraine fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Vitalis of Hungary, left, in action against Illia Zabarnyi of Ukraine during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Roman Yaremchuk of Ukraine celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Mark Csinger of Hungary, centre, celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)Milan Toth of Hungary, right, celebrates after scoring their side's first goal of the game during the UEFA Nations League soccer match between Hungary and Ukraine, in Trnava, Slovakia, Monday, Oct. 5, 2026. (Tibor Illyes/MTI via AP)

V prvom polčase mali Ukrajinci sedem striel, trafili aj brvno. Maďari zaznamenali iba jeden pokus.

V úvode druhého polčasu im však vyšla dobrá akcia. Dominik Szoboszlai našiel prihrávkou Milána Vitálisa, ten si všimol dobrú pozíciu Milána Tótha a útočník Vasasu v 52. minúte poslal maďarský tím do vedenia.

24-ročný ofenzívny hráč sa pritom dostal do nominácie iba dodatočne a v reprezentácii debutoval počas tohto zrazu.

„Pôvodne som tieto dva týždne plánoval inak a ani sa mi nesnívalo, že na konci tohto obdobia budem už štvornásobný reprezentant a budem mať na konte svoj prvý reprezentačný gól,“ vravel pre televíziu M4 Sport nový objav maďarského národného tímu.

„V prvom polčase sa trápil, prehrával súboje. Už som ho chcel striedať. Aj som hovoril kolegom na lavičke, že o päť minút ho stiahnem z ihriska. No a práve vtedy dal gól,“ usmieval sa po zápase Rossi.

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Prvý gól stopéra

Maďari začali tohtoročnú edíciu Ligy národov domácou prehrou proti Ukrajine a pokračovali remízou v Severnom Írsku. V prvých dvoch zápasoch nestrelili gól a na Rossiho sa valila vlna kritiky.

„Odinštaloval som si z telefónu všetky sociálne siete a odvtedy som oveľa pokojnejší,“ prezradil taliansky kouč.

Jeho tím v piatok v Budapešti vyhral nad Gruzínskom a v pondelok zdolal aj Ukrajinu.

Aktuálne mu patrí druhá priečka v skupine so siedmimi bodmi a na vedúce Severné Írsko stráca iba jeden bod.

Ukrajina sa pritom v závere zápasu vrátila do hry. V 83. minúte po rohovom kope vyrovnal Roman Jaremčuk.

Maďari však bleskovo reagovali. V 85. minúte po centri Rajmonda Tótha strelil gól zblízka ľavou nohou stredný obranca Márk Csinger.

Pre bývalého hráča Dunajskej Stredy to bol vôbec prvý gól v národnom drese, vrátane mládežníckych kategórií.

„Pri centrovanej lopte som len myslel na to, nech ju obranca hlavou netrafí. Keď ku mne prešla, sústredil som sa len na to, aby som trafil bránu,“ opisoval svoj zlatý gól 23-ročný stopér holandského Groningenu.

Prvý zápas medzi Maďarskom a Ukrajinou v Budapešti priniesol aj napätie. V závere stretnutia sa po vylúčení ukrajinského hráča na ihrisku strhla mela.

Tentoraz sa stretnutie zaobišlo bez incidentov. 

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