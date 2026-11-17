Futbalové reprezentácie Ukrajiny a Gruzínska dnes hrajú v Košiciach zápas 2. skupiny B-divízie Ligy národov 2026/2027.
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ONLINE PRENOS: Ukrajina - Gruzínsko (futbal, Liga národov, B-divízia, 2. skupina, výsledky, utorok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga B Skupina 2 2026/2027
17.11.2026 o 20:45
Ukrajina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Gruzínsko
Prehľad
Rozhodca: Matoša – Žunič, Kasapovič (SVN).
Prenos
Druhá skupina Ligy B se zatím vyvíjí hodně zajímavě a o přímý postup do Ligy A si to v závěrečném zápase rozdají Severní Irsko a Maďarskem, což jsou dvě reprezentace, u kterých se to tolik nečekalo. Naopak Ukrajina s Gruzií se utkají o konečné třetí místo a tým, který prohraje, bude muset do baráže o samotné udržení v Lize B.
Ukrajina – 3. místo, 4 body, skóre 2:6
V lepší pozici jsou ukrajinští fotbalisté, kteří mají na svém kontě 4 body. V úvodním zápase skupiny totiž jedinou trefou skolili Maďarsko a následně uhráli právě s Gruzií bod.
Gruzie – 4. místo, 2 body, skóre 0:4
Naopak reprezentace z Kavkazu ještě nezkusila chuť vítězství, protože ve dvou utkáních jen remizovala 0:0 a ve zbylých třech vždy prohrála. A co je nejpřekvapivější – Gruzíncům se za 450 minut ještě nepodařilo ani jednou skórovat!
Střelci
Do dnešního utkání tak zasáhnou pouze dva hráči, kteří v letošním ročníku Ligy národů už skórovali. Jde o Danyla Sikana, který vystřelil již zmíněnou ukrajinskou výhru nad Maďarskem, a Romana Jaremčuka, který se trefil do maďarské sítě v odvetě, ale tentokrát to na body nestačilo.
Vzájemné utkání
První vzájemný střet skončil bezbrankovou remízou. Gruzínci sice měli na domácí půdě střeleckou převahu, nicméně neproměnili ji v branku a připsali si tak jen bod.
Ukrajina – 3. místo, 4 body, skóre 2:6
V lepší pozici jsou ukrajinští fotbalisté, kteří mají na svém kontě 4 body. V úvodním zápase skupiny totiž jedinou trefou skolili Maďarsko a následně uhráli právě s Gruzií bod.
Gruzie – 4. místo, 2 body, skóre 0:4
Naopak reprezentace z Kavkazu ještě nezkusila chuť vítězství, protože ve dvou utkáních jen remizovala 0:0 a ve zbylých třech vždy prohrála. A co je nejpřekvapivější – Gruzíncům se za 450 minut ještě nepodařilo ani jednou skórovat!
Střelci
Do dnešního utkání tak zasáhnou pouze dva hráči, kteří v letošním ročníku Ligy národů už skórovali. Jde o Danyla Sikana, který vystřelil již zmíněnou ukrajinskou výhru nad Maďarskem, a Romana Jaremčuka, který se trefil do maďarské sítě v odvetě, ale tentokrát to na body nestačilo.
Vzájemné utkání
První vzájemný střet skončil bezbrankovou remízou. Gruzínci sice měli na domácí půdě střeleckou převahu, nicméně neproměnili ji v branku a připsali si tak jen bod.
Příjemný úterní večer všem fotbalovým fanouškům! Na závěr listopadové reprezentační přestávky dojde také souboj Ukrajiny s Gruzií, který by měl být zahájen ve 20:45 a Vy jste k jeho sledování srdečně zváni. Příjemnou zábavu!
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.