Stal sa hviezdou AC Miláno a získal Zlatú loptu. Ševčenko oslavuje jubileum

Andrij Ševčenko, ktorý 29. septembra oslavuje päťdesiate narodeniny, je jedným z najslávnejších ukrajinských futbalistov.
Bývalý kanonier a najlepší reprezentačný strelec svojej krajiny je držiteľom Zlatej lopty za rok 2004, päť rokov tiež trénoval ukrajinskú reprezentáciu a predvlani sa stal šéfom Ukrajinského futbalového zväzu.
Počas svojej bohatej športovej kariéry, ktorú ukončil v roku 2012, zbieral úspechy predovšetkým v drese talianskeho AC Miláno. Na svojom konte má víťazstvo v Lige majstrov aj v Superpohári (2003).
Odchovanec Dynama Kyjev na seba upozornil koncom 90. rokov skvelými výkonmi v Lige majstrov.
Následné súperenie veľkoklubov o jeho služby vyhralo AC Miláno, ktoré za neho v roku 1999 zaplatilo 26 miliónov dolárov (približne 23 miliónov eur).
V drese AC sa stal obávaným kanonierom – počas siedmich sezón strelil za klub 183 gólov. V júni 2006 prestúpil za približne 50 miliónov eur do londýnskej Chelsea, v jej drese však nenaplnil vysoké očakávania.
Po nie príliš vydarenom hosťovaní v AC Miláno v sezóne 2008/09 sa vrátil do Dynama Kyjev, kde pôsobil až do roku 2012.
Zdobí ho päť ukrajinských titulov s Dynamom Kyjev (1995 – 1999), taliansku ligu vyhral s AC Miláno v roku 2004 a je aj trojnásobným víťazom ukrajinského pohára, víťazom talianskeho a anglického pohára.
V reprezentácii sa prvýkrát objavil v marci 1995 v zápase proti Chorvátsku. Výrazne pomohol k najväčšiemu úspechu ukrajinských futbalistov – účasti na majstrovstvách sveta 2006, kde sa napokon prebojovali až do štvrťfinále.
Naposledy reprezentoval na ME 2012 v Poľsku a na Ukrajine, kde sa tímu nepodarilo postúpiť zo skupiny. Celkovo strelil v 111 reprezentačných zápasoch 48 gólov.
Po ukončení športovej kariéry sa stal trénerom, angažoval sa v politike (neúspešne kandidoval do parlamentu) a začal hrať golf.
Ako tréner doviedol v roku 2021 ukrajinských futbalistov do štvrťfinále majstrovstiev Európy.
Andrij Ševčenko je držiteľom celého radu ocenení, okrem iného aj najvyššieho štátneho vyznamenania Hrdina Ukrajiny.
V roku 1999 bol vyhlásený za najlepšieho športovca Ukrajiny a šesťkrát sa stal ukrajinským futbalistom roka.