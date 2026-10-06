UEFA sa vráti k incidentu zo zápasu Írsko - Izrael. Vyšetrí opľutie írskeho hráča

Momentka zo zápasu Írsko - Izrael.
Momentka zo zápasu Írsko - Izrael. (Autor: TASR/AP)
TASR|6. okt 2026 o 14:43
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Tréner Írska Heimir Hallgrimsson povedal, že podľa jeho názoru by tieto dva tímy nemali hrať proti sebe.

Európska futbalová únia (UEFA) začala vyšetrovanie konfliktu, ku ktorému došlo počas polčasovej prestávky nedeľňajšieho zápasu Ligy národov medzi Írskom a Izraelom v Srbsku. Ten sa odohral za zatvorenými dverami.

Počas incidentu na štadióne v Bačke Topole podľa informácií agentúry DPA člen írskeho realizačného tímu, kondičný tréner Damien Doyle, uviedol, že naňho napľul jeden z izraelských hráčov.

Po remíze 1:1 tréner Írska Heimir Hallgrimsson povedal, že podľa jeho názoru by tieto dva tímy nemali hrať proti sebe, a vyzval UEFA, aby „zasiahla a niečo urobila“.

UEFA teraz potvrdila, že sa bude incidentom zaoberať. Jej hovorca uviedol:

„Po preskúmaní oficiálnych správ, ktoré obsahovali obvinenie z incidentu v tuneli alebo v jeho blízkosti počas polčasovej prestávky, bol vymenovaný etický a disciplinárny inšpektor UEFA, ktorý vykoná príslušné disciplinárne vyšetrovanie v súvislosti s možným nevhodným správaním hráča alebo hráčov počas zápasu Ligy národov medzi Írskom a Izraelom, ktorý sa odohral 4. októbra 2026 v Bačke Topole v Srbsku.“

Tabuľka 3. skupiny B-divízie

Liga národov

    Momentka zo zápasu Írsko - Izrael.
    Momentka zo zápasu Írsko - Izrael.
    UEFA sa vráti k incidentu zo zápasu Írsko - Izrael. Vyšetrí opľutie írskeho hráča
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