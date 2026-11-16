Boj o funkciu šéfa FIFA vrcholí. UEFA údajne našla svojho favorita

Zľava Philippe Diallo a Gianni Infantino
Zľava Philippe Diallo a Gianni Infantino (Autor: TASR/AP)
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TASR|16. nov 2026 o 14:02
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Nový favorit UEFA nikdy nepôsobil ako profesionálny futbalista.

Prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Philippe Diallo sa údajne bude uchádzať o post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Podľa britského denníka The Guardian by mali 63-ročného funkcionára v utorok predstaviť ako kandidáta podporovaného Európskou futbalovou úniou (UEFA).

Európski kritici súčasného šéfa FIFA Gianniho Infantina majú čas do stredajšej polnoci na predloženie mena kandidáta.

V utorok sa má uskutočniť online stretnutie prezidentov a generálnych sekretárov národných futbalových zväzov združených pod hlavičkou UEFA, na ktorom by sa mohlo rozhodnúť o podpore Dialla.

Prípadná kandidatúra Francúza by znamenala odklon od zámeru UEFA podporiť známu osobnosť z futbalového prostredia, napríklad bývalého hráča či trénera. Diallo nikdy nepôsobil ako profesionálny futbalista.

Od roku 2023 je členom výkonného výboru UEFA a patrí do užšieho okruhu spolupracovníkov jej prezidenta Aleksandra Čeferina, ktorý vedie opozíciu voči Infantinovi.

Napätie medzi UEFA a šéfom FIFA sa vystupňovalo v lete po tom, čo Infantino prišiel s kontroverzným plánom na vytvorenie dcérskej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predaju časti marketingových práv súkromným investorom.

Európa zaujala voči švajčiarskemu funkcionárovi tvrdší postoj, hrozila aj bojkotom svetového šampionátu, zatiaľ však oficiálne nepredstavila Infantinovho protikandidáta.

Podľa medializovaných informácií sa o najvyšší post vo svetovom futbale nebude uchádzať bývalý tréner Arsenalu Londýn Arsene Wenger.

Odhodlanie postaviť sa Infantinovi zatiaľ oficiálne potvrdili niekdajší švajčiarsky futbalista Ramon Vega a bývalý šéf Japonskej futbalovej asociácie Kózó Tašima.

Švajčiar napriek kritike plánuje kandidovať na svoje štvrté funkčné obdobie. Voľby sa uskutočnia 18. marca 2027. Informácie priniesla agentúra AFP.

Reprezentácie

Zľava Philippe Diallo a Gianni Infantino
Zľava Philippe Diallo a Gianni Infantino
Boj o funkciu šéfa FIFA vrcholí. UEFA údajne našla svojho favorita
dnes 14:02
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