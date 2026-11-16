Boj o funkciu šéfa FIFA vrcholí. UEFA údajne našla svojho favorita

Prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Philippe Diallo sa údajne bude uchádzať o post prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).
Podľa britského denníka The Guardian by mali 63-ročného funkcionára v utorok predstaviť ako kandidáta podporovaného Európskou futbalovou úniou (UEFA).
Európski kritici súčasného šéfa FIFA Gianniho Infantina majú čas do stredajšej polnoci na predloženie mena kandidáta.
V utorok sa má uskutočniť online stretnutie prezidentov a generálnych sekretárov národných futbalových zväzov združených pod hlavičkou UEFA, na ktorom by sa mohlo rozhodnúť o podpore Dialla.
Prípadná kandidatúra Francúza by znamenala odklon od zámeru UEFA podporiť známu osobnosť z futbalového prostredia, napríklad bývalého hráča či trénera. Diallo nikdy nepôsobil ako profesionálny futbalista.
Od roku 2023 je členom výkonného výboru UEFA a patrí do užšieho okruhu spolupracovníkov jej prezidenta Aleksandra Čeferina, ktorý vedie opozíciu voči Infantinovi.
Napätie medzi UEFA a šéfom FIFA sa vystupňovalo v lete po tom, čo Infantino prišiel s kontroverzným plánom na vytvorenie dcérskej spoločnosti FIFA Forward Enterprise (FFE) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predaju časti marketingových práv súkromným investorom.
Európa zaujala voči švajčiarskemu funkcionárovi tvrdší postoj, hrozila aj bojkotom svetového šampionátu, zatiaľ však oficiálne nepredstavila Infantinovho protikandidáta.
Podľa medializovaných informácií sa o najvyšší post vo svetovom futbale nebude uchádzať bývalý tréner Arsenalu Londýn Arsene Wenger.
Odhodlanie postaviť sa Infantinovi zatiaľ oficiálne potvrdili niekdajší švajčiarsky futbalista Ramon Vega a bývalý šéf Japonskej futbalovej asociácie Kózó Tašima.
Švajčiar napriek kritike plánuje kandidovať na svoje štvrté funkčné obdobie. Voľby sa uskutočnia 18. marca 2027. Informácie priniesla agentúra AFP.