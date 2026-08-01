UEFA uvítala ústup FIFA, no požaduje zodpovednosť. Čeferin: Takto pokračovať nemôžeme

Európska futbalová únia (UEFA) uvítala rozhodnutie medzinárodnej federácie FIFA, ktorá po vlne kritiky upustila od plánov predať podiel na svetových šampionátoch súkromným investorom.
Zároveň v dnešnom vyhlásení uviedla, že súčasné vedenie svetového futbalu stratilo dôveru nielen UEFA, ale aj mnohých ďalších členov futbalovej rodiny.
Chce preto nájsť nový spôsob rozdeľovania finančných prostriedkov z programu FIFA Forward.
"Nemôžeme takto pokračovať s tajnými plánmi v krátkom čase, upečenými anonymnými jedincami, ktoré by mali pre futbal pochybný prínos. Musíme zistiť, o koho ide, pohnať ho k zodpovednosti, "stojí vo vyhlásení UEFA, ktorá sa proti plánom šéfa FIFA Gianniho Infantina ostro vymedzila a hrozila bojkotom majstrovstiev sveta.
"V najbližších dňoch a týždňoch bude UEFA so svojimi zväzmi a v úzkej spolupráci s ďalšími konfederáciami zisťovať, ako k tomu došlo. Vypracuje plán, ktorý zabezpečí, že sa to už nebude môcť opakovať. Preskúmanie by malo byť dôkladné a zásadné. Žiadna možnosť by nemala byť vylúčená," uviedla organizácia vedená Slovincom Aleksanderom Čeferinom, ktorej kritický postoj k zámeru FIFA v piatok podporila aj Futbalová asociácia ČR.
FIFA v utorok zverejnila plán na predaj podielu z komerčných práv na majstrovstvách sveta mužov, žien, mládeže i klubov súkromným investorom.
Tí by mali v dcérskej spoločnosti získať 20 percent a zaplatiť za ne 4,2 miliardy dolárov.
Podľa denníka The Times boli do plánu zapojení ľudia z okolia amerického prezidenta Donalda Trumpa, s ktorým Infantina spája blízke priateľstvo.
Infantino sľuboval národným zväzom príspevok 40 miliónov dolárov, ak do 19. septembra návrh podporí. S plánom na ďalšiu komercionalizáciu futbalu ale narazil.
"Návrh bol jednomyseľne zamietnutý národnými asociáciami UEFA a mnohými ďalšími federáciami a konfederáciami po celom svete, ktorých úlohou je chrániť futbal," konštatovala UEFA.
Kritike podrobila aj priamo šéfa FIFA. "Keď Gianni Infantino v roku 2016 žiadal o dôveru a hlasy, aby bol zvolený za prezidenta, hovoril 'Samozrejme musíme byť transparentní. To som robil posledných 15 rokov svojho života v UEFA. Peniaze FIFA sú vaše peniaze. Musí slúžiť rozvoju futbalu a ničomu inému. Nie sú to peniaze prezidenta FIFA. ' Žiadny z týchto sľubov nesplnil. Táto nečestná a neprehľadná dohoda, ktorú vymyslel a pokúsil sa presadiť, bola všetko, len nie transparentné. A s rezervami presahujúcimi päť miliárd dolárov sa mu tiež nepodarilo využiť peniaze zväzov v prospech futbalu, "uviedlo vedenie európskeho futbalu.
UEFA chce preto rýchlo rokovať o zmene hospodárenia medzinárodnej federácie. "Musíme začať využívať časť peňazí, ktoré ležia ladom na bankovom účte FIFA, na naštartovanie masového futbalu v každej z 211 členských krajín. Nemusíme však predávať rodinné striebro, aby sme to zaplatili, "konštatovala únia.
"Toto je víťazstvo pre celý futbal. Ale nesmie to tým skončiť. Návrh je preč. Úloha obnoviť dôveru vo FIFA sa len začala. "
Bývalý generálny sekretár UEFA Infantino, ktorý stojí na čele svetového futbalu desať rokov, v apríli oznámil, že bude na budúci rok usilovať o zvolenie na ďalšie štyri roky.