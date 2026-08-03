    Právnici UEFA zvažujú žalobu. Zároveň žiadajú, aby FIFA nezničila žiadne dôkazy

    Prezident Gianni Infantino.
    Prezident Gianni Infantino. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. aug 2026 o 18:35
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    Právne kroky zvažuje v súvislosti s neúspešným plánom prezidenta Infantina predať súkromným investorom podiel na budúcich ziskoch z MS.

    Európska futbalová únia (UEFA) pohrozila Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) právnymi krokmi v súvislosti s neúspešným plánom jej prezidenta Gianniho Infantina predať súkromným investorom podiel na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta.

    Zároveň upozornila, aby FIFA nezničila žiadne dokumenty, ktoré by mohli slúžiť ako dôkaz. Informovala o tom agentúra AP.

    Infantino chcel od investorov vrátane newyorskej investičnej spoločnosti Joshuu Kushnera získať 4,2 miliardy dolárov. Od návrhu napokon v sobotu ustúpil po tom, ako jeho zverejnenie vyvolalo výraznú kritiku.

    UEFA už predtým spolu so svojimi 55 členskými zväzmi zvažovala bojkot podujatí a súťaží FIFA, pokiaľ by bol plán naďalej aktuálny.

    Právnici UEFA teraz v liste informovali FIFA, že európska únia aktívne zvažuje žalobu, arbitrážne konanie alebo podanie podnetov regulačným orgánom.

    UEFA zároveň vyzvala 18 predstaviteľov FIFA vrátane Infantina, finančného riaditeľa Thomasa Peyera a šéfa globálneho rozvoja futbalu Arsena Wengera, aby uchovali všetky údaje, dokumenty a elektronickú komunikáciu súvisiacu s projektom.

    „Akékoľvek zničenie, vymazanie, pozmenenie, ukrytie alebo strata relevantných materiálov môže predstavovať marenie dôkazov,“ uvádza sa podľa AP v liste právnej kancelárie.

    Švédsky futbalový zväz v pondelok potvrdil, že UEFA hľadá alternatívneho kandidáta na post prezidenta FIFA. Voľby sa uskutočnia v marci.

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