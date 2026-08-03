Právnici UEFA zvažujú žalobu. Zároveň žiadajú, aby FIFA nezničila žiadne dôkazy

Európska futbalová únia (UEFA) pohrozila Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) právnymi krokmi v súvislosti s neúspešným plánom jej prezidenta Gianniho Infantina predať súkromným investorom podiel na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta.
Zároveň upozornila, aby FIFA nezničila žiadne dokumenty, ktoré by mohli slúžiť ako dôkaz. Informovala o tom agentúra AP.
Infantino chcel od investorov vrátane newyorskej investičnej spoločnosti Joshuu Kushnera získať 4,2 miliardy dolárov. Od návrhu napokon v sobotu ustúpil po tom, ako jeho zverejnenie vyvolalo výraznú kritiku.
UEFA už predtým spolu so svojimi 55 členskými zväzmi zvažovala bojkot podujatí a súťaží FIFA, pokiaľ by bol plán naďalej aktuálny.
Právnici UEFA teraz v liste informovali FIFA, že európska únia aktívne zvažuje žalobu, arbitrážne konanie alebo podanie podnetov regulačným orgánom.
UEFA zároveň vyzvala 18 predstaviteľov FIFA vrátane Infantina, finančného riaditeľa Thomasa Peyera a šéfa globálneho rozvoja futbalu Arsena Wengera, aby uchovali všetky údaje, dokumenty a elektronickú komunikáciu súvisiacu s projektom.
„Akékoľvek zničenie, vymazanie, pozmenenie, ukrytie alebo strata relevantných materiálov môže predstavovať marenie dôkazov,“ uvádza sa podľa AP v liste právnej kancelárie.
Švédsky futbalový zväz v pondelok potvrdil, že UEFA hľadá alternatívneho kandidáta na post prezidenta FIFA. Voľby sa uskutočnia v marci.