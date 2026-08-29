Oslavovali vojnového zločinca. Crvena Zvezda čelí disciplinárnemu konaniu

Fanklub tímu Crvena Zvezda Belehrad
Fanklub tímu Crvena Zvezda Belehrad (Autor: REUTERS)
TASR|29. aug 2026 o 14:13
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UEFA začala vyšetrovať srbský klub v troch bodoch.

Európska futbalová únia (UEFA) otvorila disciplinárne konanie voči Crvenej Zvezde Belehrad.

Príčinou je správanie sa fanúšikov srbského klubu v stretnutí play off Európskej ligy na pôde Viktorie Plzeň, ktorí vyvesili transparenty na počesť zosnulého bosniansko-srbského generála Ratka Mladiča, odsúdeného za vojnové zločiny.

UEFA začala podľa agentúry HINA srbský klub vyšetrovať v troch bodoch. Pre rasistické, alebo diskriminačné správanie, pre zverejnenie odkazu neadekvátneho na športovom podujatí a pre nevhodné správanie.

Srbské periodikum Sportinjo zároveň uverejnilo správu, že belehradský klub by mohol čeliť trestu aj pre zverejnenie konania svojich fanúšikov na oficiálnych sociálnych sieťach klubu.

Európska liga

    Fanklub tímu Crvena Zvezda Belehrad
    Fanklub tímu Crvena Zvezda Belehrad
    Oslavovali vojnového zločinca. Crvena Zvezda čelí disciplinárnemu konaniu
    dnes 14:13
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