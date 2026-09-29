Za uvoľnenie hviezd dostanú štedré odmeny. UEFA rozdelí klubom desiatky miliónov eur

Európska futbalová únia (UEFA) začala klubom vyplácať finančnú kompenzáciu za účasť hráčov v minulom ročníku Ligy národov.
UEFA na svojom webe oznámila, že rozdelí 31,5 milióna eur medzi 611 klubov.
Dohodu o finančnej náhrade uzavrela UEFA s organizáciou European Football Clubs (EFC).
Počas štvorročného cyklu vyplatí UEFA 104 miliónov eur, a to za kvalifikáciu na majstrovstvá Európy a za Ligu národov v sezónach 2024/2025 a 2026/2027.
V súvislosti so záverečným turnajom Eura 2028 pridá ďalších 140 miliónov eur.
Prvá splátka sa týka Ligy národov 2024/2025. Kluby z členských zväzov UEFA dostanú 3 845 eur za každého hráča, ktorý sa objavil v zápasovej nominácii.
Rovnakým kľúčom sa budú peniaze rozdeľovať aj po aktuálnom ročníku súťaže. Počas kvalifikácie na Euro sa kompenzácie vypočítajú podľa počtu dní, ktoré hráč strávil v reprezentácii.
Za uplynulú sezónu Ligy národov si na najvyšší bonus prišlo Lipsko, ktoré uvoľnilo 16 reprezentantov a dostane 353-tisíc eur.