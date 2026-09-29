Za uvoľnenie hviezd dostanú štedré odmeny. UEFA rozdelí klubom desiatky miliónov eur

Logo UEFA.
Logo UEFA. (Autor: REUTERS)
ČTK|29. sep 2026 o 13:15
ShareTweet0

UEFA pošle peniaze 611 klubom. Počas štvorročného cyklu vyplatí celkovo 104 miliónov eur za kvalifikáciu na Euro aj Ligu národov.

Európska futbalová únia (UEFA) začala klubom vyplácať finančnú kompenzáciu za účasť hráčov v minulom ročníku Ligy národov.

UEFA na svojom webe oznámila, že rozdelí 31,5 milióna eur medzi 611 klubov.

Dohodu o finančnej náhrade uzavrela UEFA s organizáciou European Football Clubs (EFC).

Počas štvorročného cyklu vyplatí UEFA 104 miliónov eur, a to za kvalifikáciu na majstrovstvá Európy a za Ligu národov v sezónach 2024/2025 a 2026/2027.

V súvislosti so záverečným turnajom Eura 2028 pridá ďalších 140 miliónov eur.

Prvá splátka sa týka Ligy národov 2024/2025. Kluby z členských zväzov UEFA dostanú 3 845 eur za každého hráča, ktorý sa objavil v zápasovej nominácii.

Rovnakým kľúčom sa budú peniaze rozdeľovať aj po aktuálnom ročníku súťaže. Počas kvalifikácie na Euro sa kompenzácie vypočítajú podľa počtu dní, ktoré hráč strávil v reprezentácii.

Za uplynulú sezónu Ligy národov si na najvyšší bonus prišlo Lipsko, ktoré uvoľnilo 16 reprezentantov a dostane 353-tisíc eur.

Liga národov

    Logo UEFA.
    Logo UEFA.
    Za uvoľnenie hviezd dostanú štedré odmeny. UEFA rozdelí klubom desiatky miliónov eur
    dnes 13:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Za uvoľnenie hviezd dostanú štedré odmeny. UEFA rozdelí klubom desiatky miliónov eur