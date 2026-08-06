UEFA naďalej hrozí bojkotom súťaží FIFA. Tvrdí, že podmienky neboli splnené

Európska futbalová únia (UEFA) naďalej hrozí bojkotom súťaží organizovaných Medzinárodnou futbalovou federáciou napriek tomu, že sa FIFA ospravedlnila za svoj neúspešný plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom.
UEFA vo štvrtok zopakovala, že stratila dôveru v prezidenta FIFA Gianniho Infantina a uviedla, že podmienky na stiahnutie hrozby bojkotu neboli splnené.
„UEFA sa veľmi jasne vyjadrila k podmienkam spojeným s neúčasťou na súťažiach FIFA,“ uviedla strešná organizácia európskeho futbalu vo vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AP.
„Po prvé, návrhy na predaj hlavných súťaží museli byť stiahnuté a po druhé, musia byť poskytnuté záruky, že takéto pokusy o znetvorenie hry týmto spôsobom sa už nikdy nebudú opakovať. Tieto podmienky neboli splnené. UEFA navyše vo svojom vyhlásení v sobotu jasne uviedla, že stratila dôveru v prezidentskú funkciu Gianniho Infantina. Tento postoj zostáva v platnosti.“
FIFA a Infantino sa po stretnutí v marockom Rabate pokúsili prezentovať jednotný front, na ktorom oznámili, že prezident má plnú podporu všetkých prítomných. Svetový riadiaci orgán sa tiež ospravedlnil Rade FIFA a členským asociáciám za chyby a zaviazal sa, že „zabezpečí, aby sa neopakovali“.
UEFA však toto stanovisko neuspokojilo a vyslala FIFA jasný odkaz: „Včerajšie oznámenie, že niektorí ľudia zamestnaní prezidentom FIFA (a ktorých kariéra závisí od jeho priazne) s ním súhlasia, nič (na našom postoji) nemení.“
FIFA predložila kontroverzný plán s tvrdením, že by mohla získať až 4,2 miliardy dolárov na základe ocenenia novej komerčnej dcérskej spoločnosti s názvom FIFA Forward Enterprise (FFE) na 20 miliárd dolárov, ktorá by podľa návrhu organizovala podujatia ako MS a MS klubov.
Uviedla, že v prípade schválenia by projekt mohol na začiatku roka 2027 poskytnúť každej z 211 členských federácií FIFA jednorazovú platbu vo výške 20 miliónov dolárov a zvýšiť ich pridelené finančné prostriedky na cyklus 2027–2030 z 8 miliónov dolárov na 20 miliónov dolárov. Tento krok nezapôsobil ako lákadlo, práve naopak, vyvolal búrlivú negatívnu reakciu.
UEFA pohrozila bojkotom svetového šampionátu, proti návrhu sa postavilo 55 členských krajín UEFA, pričom sa k nim pridali aj severoamerická CONCACAF a Ázijská futbalová konfederácia. Infantino po tlaku svoj plán stiahol a vzápätí zvolal stretnutie v Rabate. Na ňom sa vedenie FIFA ospravedlnilo, pričom prítomní členovia FIFA Infantina plne podporili.