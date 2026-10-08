    Sľuboval koniec po treťom období, no realita je iná. Čeferin zabojuje o zotrvanie v UEFA

    Aleksander Čeferin a Nasser Al-Khelaifi.
    Aleksander Čeferin a Nasser Al-Khelaifi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|8. okt 2026 o 14:33
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    Slovinský funkcionár oznámil zámer na stretnutí v Berlíne, hoci predtým tvrdil, že po treťom mandáte skončí.

    Slovinský futbalový funkcionár Aleksander Čeferin sa bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie na poste prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA).

    Podľa DPA oznámil svoj zámer vo štvrtok ráno predstaviteľom národných futbalových asociácií na stretnutí v Berlíne.

    Na čele UEFA stojí od roku 2016 a v prípade opätovného zvolenia by vo funkcii zotrval až do roku 2031.

    Päťdesiatosemročný Čeferin môže opäť kandidovať vďaka kontroverznej zmene stanov UEFA, ktorú schválili na kongrese v Paríži v roku 2024.

    Úprava pravidiel týkajúcich sa obmedzenia počtu funkčných období vyvolala nesúhlas viacerých asociácií vrátane anglickej Futbalovej asociácie (FA).

    Čeferin pritom po schválení zmien vyhlásil, že sa o ďalšie funkčné obdobie uchádzať nebude.

    Tvrdil, že už šesť mesiacov predtým sa rozhodol skončiť po vypršaní svojho tretieho mandátu v roku 2027. Svoje rozhodnutie však teraz prehodnotil a o znovuzvolenie sa bude uchádzať na budúcoročnom kongrese UEFA v kazašskej Astane.

    Slovinský funkcionár patrí medzi najvýraznejších kritikov prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina.

    Napätie medzi oboma organizáciami sa vystupňovalo v júli po zverejnení plánu šéfa FIFA zapojiť súkromných investorov do spoločnosti, ktorá by spravovala komerčné záujmy svetovej federácie vrátane práv na MS mužov a žien.

    UEFA následne vyhlásila, že stratila dôveru v Infantina a oznámila zámer nájsť dôveryhodného protikandidáta do prezidentských volieb FIFA.

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