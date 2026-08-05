DAC ide do Holandska ako outsider. Trusa: Vo futbale je všetko možné

3. predkolo Konferenčnej ligy
FC Twente Enschede - FC DAC 1904 Dunajská Streda
Štadión De Grolsch Veste, Enschede, Holandsko
Rozhodcovia: Barrott - Smith, James (všetci Angl.)
Futbalistov FC DAC 1904 Dunajská Streda čaká vo štvrtok večer v Holandsku náročná úloha.
V prvom zápase 3. predkola Konferenčnej ligy chcú na štadióne favorizovaného Twente Enschede uhrať výsledok, ktorý by im dal postupovú nádej do odvety na Žitnom ostrove.
Vo futbale je všetko možné, vyhlásil útočník Matej Trusa.
DAC je zatiaľ neporazená
Dunajská Streda v doterajších štyroch súťažných vystúpeniach v sezóne 2026/27 nenašla premožiteľa.
V 2. predkole KL zdolala Velež Mostar 1:0 v MOL Aréne a 3:0 v Bosne a Hercegovine, zatiaľ čo v Niké lige remizovala 1:1 v Ružomberku a nad nováčikom z Banskej Bystrice zvíťazila 2:0. Vo štvrtok ju čaká zatiaľ najnáročnejšia previerka.
„Je to privilégium, ale zároveň veľká výzva. Nechceme si ten zápas len užiť na peknom štadióne proti kvalitnému súperovi. Chceme uhrať dobrý výsledok. Vo futbale je všetko možné. Ideme tam ako outsider, ktorý možno nemá čo stratiť. Ak sa budeme držať plánu trénerov, môže to byť veľmi zaujímavé,“ povedal podľa klubového webu po nedeľňajšom ligovom stretnutí Trusa, ktorý proti Dukle otvoril skóre z pokutového kopu.
Twente počas leta prinieslo známe meno
Pri pohľade na letné posily holandského šampióna zo sezóny 2009/10 vyčnieva meno Wout Weghorst, vysoký 33-ročný útočník prišiel z Ajaxu.
Najčerstvejšou akvizíciou je 29-ročný brankár Joel Drommel, ktorého príchod z PSV oznámilo Twente v utorok.
Klub z Enschede skončil v uplynulom ročníku holandskej Eredivisie na 4. mieste, do pohárovej Európy sa vrátil po ročnej pauze.
Zverenci Johna van den Broma majú za sebou dva súťažné zápasy v tejto sezóne, keď v 2. predkole Európskej ligy nestačili na Ferencváros po prehre 1:2 na domácom štadióne a remíze 2:2 v Maďarsku.
Twente je favorit
Úradujúceho slovenského vicemajstra vedie v novom ročníku nemecký tréner Robert Klauss, ktorý po stretnutí 2. kola Niké ligy hovoril aj o blížiacom sa štvrtkovom dueli: „Je to silný súper, stačí sa pozrieť na hodnotu kádra a kvalitu hráčov. Obsadili štvrté miesto v holandskej lige, ktorá je veľmi kvalitná. Skončili pred nimi iba Ajax, PSV a Feyenoord. Proti Ferencvárosu mali prevahu v držaní lopty, takže radi držia loptu, majú kvalitu v ofenzíve a najmä na domácom štadióne hrajú veľmi ofenzívne.
Musíme byť na to pripravení, potrebujeme čerstvé nohy, pozitívnu energiu a môžeme sa chopiť príležitosti. Samozrejme, Twente je favorit, ale v dvoch zápasoch sa môže niečo stať. Chceme tam uhrať priaznivý výsledok a potom odohrať dobrý zápas na domácej pôde.“
DAC si medzi zápasmi oddýchne
DAC využil možnosť odložiť si ligový zápas 3. kola v Košiciach, a tak bude mať na oddych medzi duelmi s Twente viac času.
Prvé stretnutie je na programe vo štvrtok 6. augusta o 20.00 h na štadióne De Grolsch Veste s 30-tisícovou kapacitou.
Viesť ho budú anglickí rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Samom Barrottom. Odveta sa uskutoční v Dunajskej Strede vo štvrtok 13. augusta od 18.00 h.
Víťaz dvojzápasu bude v play off KL čeliť úspešnejšiemu z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach.