DAC chce nádejný výsledok do odvety. Kde sledovať 3. predkolo Konferenčnej ligy? (TV program)

V bojoch v pohárovej Európe pokračuje už okrem Slovana Bratislava, ktorý sa naďalej uchádza o účasť v Lige majstrov, iba jeden slovenský zástupca.
V treťom predkole Konferenčnej ligy sa vo štvrtok predstaví FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorá odohrá duel na pôde holandského Twente Enschede.
Prvé stretnutie je na programe vo štvrtok 6. augusta o 20.00 h na štadióne De Grolsch Veste s 30-tisícovou kapacitou.
Viesť ho budú anglickí rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Samom Barrottom. Odveta sa uskutoční v Dunajskej Strede vo štvrtok 13. augusta od 18.00 h.
Duel odvysiela slovenská televízia na stanici Šport STVR.
Úradujúceho slovenského vicemajstra vedie v novom ročníku nemecký tréner Robert Klauss: „Je to silný súper, stačí sa pozrieť na hodnotu kádra a kvalitu hráčov.
Obsadili štvrté miesto v holandskej lige, ktorá je veľmi kvalitná. Skončili pred nimi iba Ajax, PSV a Feyenoord. Proti Ferencvárosu mali prevahu v držaní lopty, takže radi držia loptu, majú kvalitu v ofenzíve a najmä na domácom štadióne hrajú veľmi ofenzívne.
Musíme byť na to pripravení, potrebujeme čerstvé nohy, pozitívnu energiu a môžeme sa chopiť príležitosti. Samozrejme, Twente je favorit, ale v dvoch zápasoch sa môže niečo stať. Chceme tam uhrať priaznivý výsledok a potom odohrať dobrý zápas na domácej pôde.“
Víťaz dvojzápasu bude v play off KL čeliť úspešnejšiemu z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach.