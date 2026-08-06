DAC chce nádejný výsledok do odvety. Kde sledovať 3. predkolo Konferenčnej ligy? (TV program)

Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu
Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu (Autor: DAC 1904/Fekete Nándor)
Sportnet|6. aug 2026 o 08:19
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Pozrite si TV program zápasu Twente - DAC v 3. predkole Konferenčnej ligy.

V bojoch v pohárovej Európe pokračuje už okrem Slovana Bratislava, ktorý sa naďalej uchádza o účasť v Lige majstrov, iba jeden slovenský zástupca.

V treťom predkole Konferenčnej ligy sa vo štvrtok predstaví FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorá odohrá duel na pôde holandského Twente Enschede.

Prvé stretnutie je na programe vo štvrtok 6. augusta o 20.00 h na štadióne De Grolsch Veste s 30-tisícovou kapacitou.

Viesť ho budú anglickí rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Samom Barrottom. Odveta sa uskutoční v Dunajskej Strede vo štvrtok 13. augusta od 18.00 h.

Duel odvysiela slovenská televízia na stanici Šport STVR.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Úradujúceho slovenského vicemajstra vedie v novom ročníku nemecký tréner Robert Klauss: „Je to silný súper, stačí sa pozrieť na hodnotu kádra a kvalitu hráčov.

Obsadili štvrté miesto v holandskej lige, ktorá je veľmi kvalitná. Skončili pred nimi iba Ajax, PSV a Feyenoord. Proti Ferencvárosu mali prevahu v držaní lopty, takže radi držia loptu, majú kvalitu v ofenzíve a najmä na domácom štadióne hrajú veľmi ofenzívne.

Musíme byť na to pripravení, potrebujeme čerstvé nohy, pozitívnu energiu a môžeme sa chopiť príležitosti. Samozrejme, Twente je favorit, ale v dvoch zápasoch sa môže niečo stať. Chceme tam uhrať priaznivý výsledok a potom odohrať dobrý zápas na domácej pôde.“

Víťaz dvojzápasu bude v play off KL čeliť úspešnejšiemu z dvojice Dynamo Kyjev - FK Karabach.

Konferenčná liga

    Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu
    Hráči DAC Dunajská Streda sa tešia z gólu
    DAC chce nádejný výsledok do odvety. Kde sledovať 3. predkolo Konferenčnej ligy? (TV program)
    dnes 08:19
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