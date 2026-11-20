V realizačnom tíme futbalistov Manchesteru United bude po prvýkrát v histórii klubu, od jeho založenia v roku 1878, pôsobiť žena.
Nový tréner Mauricio Pochettino si z americkej reprezentácie privedie aj trénerku silovej a kondičnej prípravy Sílvie Tuyáovú, informovali britské a španielske médiá.
Španielska odborníčka bude spolupracovať s kondičným trénerom Sebastianom Pochettinom, synom argentínskeho kouča.
Spolupráca Tuyáovej s Pochettinom sa začala formovať počas pôsobenia Argentínčana v Chelsea.
Podľa denníka Mundo Deportivo poskytovali Katalánka a jej mentor Gerard Moras Feliu trénerovi externé konzultácie, aby mu ponúkli iný pohľad na metodiku fyzickej prípravy tímu.
Tuyáová má doktorát zo športových vied a v Barcelone vyučovala športovú pedagogiku. Na plný úväzok začala s Pochettinom spolupracovať v americkej reprezentácii, s ktorou sa zúčastnila aj tohtoročných majstrovstiev sveta.
Aj v americkom národnom tíme bola historicky prvou ženou na tejto pozícii. Všestranná odborníčka na kondičnú prípravu zbierala skúsenosti aj v ragby, basketbale či triatlone.
Okrem španielčiny a katalánčiny plynule ovláda aj angličtinu. Pochettino na lavičke „Červených diablov“ nahradil Michaela Carricka, ktorého odvolali po najhoršom vstupe tímu do ligovej sezóny od vzniku Premier League v roku 1992.
Z úvodných desiatich kôl získal Manchester United iba osem bodov a v tabuľke mu patrí 18. miesto, ktoré znamená zostup.
Argentínčan odštartuje svoje štvrté pôsobenie v Anglicku nedeľňajším ligovým šlágrom v Liverpoole.