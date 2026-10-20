Turecký zväz zasiahol v stávkarskej kauze. Potrestal desiatky funkcionárov

Turecký futbalový zväz.
Turecký futbalový zväz. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. okt 2026 o 20:55
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Medzi potrestanými je aj predseda prvoligového Trabzonsporu Ertugrul Dogan.

Turecký futbalový zväz v utorok potrestal 147 súčasných i bývalých klubových funkcionárov zákazom činnosti na 45 dní za stávkovanie.

Ide o pokračovanie kauzy, v rámci ktorej skončil vo väzbe predseda Ústrednej rady rozhodcov (MHK) Ferhat Gündogdu.

Disciplinárna komisia v súvislosti s vyšetrovaním podozrivých stávok už v septembri suspendovala 448 funkcionárov z dvoch najvyšších súťaží.

Medzi potrestanými je aj predseda prvoligového Trabzonsporu Ertugrul Dogan. Turecký futbal zasiahol stávkarský škandál aj vlani a federácia odvtedy sprísnila kontroly.

V rámci vyšetrovania už udelila zákazy činnosti rôznej dĺžky 149 rozhodcom a 1024 hráčom.

Funkcionári čelia obvineniam z falšovania dokumentov, porušenia dôvery a nezákonného získavania osobných údajov. Informácie priniesla televízia Digi Sport.

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Turecký futbalový zväz.
Turecký zväz zasiahol v stávkarskej kauze. Potrestal desiatky funkcionárov
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