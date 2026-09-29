Ostrá odpoveď kritikom, Taliani po piskote zničili Turecko, za polhodinu strelili tri góly

Talianski futbaloví reprezentanti v Lige národov úspešne zareagovali na predchádzajúcu domácu prehru s Belgickom.
V Turecku zvíťazili 4:1, predviedli jeden z najpresvedčivejších výkonov za uplynulé roky a tréner Roberto Mancini si pripísal prvú výhru po návrate na lavičku reprezentácie.
VIDEO: Zostrih zápasu Turecko - Taliansko
Osem zmien sa Mancinimu vyplatilo
Šesťdesiatjedenročný kouč sa po troch rokoch vrátil do funkcie a čakala ho náročná úloha. „Azzurri“ chýbali na uplynulých troch MS a nezačali dobre ani v novej edícii Ligy národov.
Po domácej prehre s Belgickom ich talianska futbalová verejnosť výrazne kritizovala. Mancini preto spravil v základnej zostave osem zmien a odvážny krok sa mu vyplatil. Taliani dokázali streliť tri góly v úvodnej polhodine prvýkrát od septembra 2021.
Bastoni dlhuje talianskemu ľudu
Skóre otvoril v 9. minúte po rohovom kope Alessandro Bastoni, ktorý nastúpil na prvý reprezentačný zápas od marca, kedy videl červenú kartu v ďalšom z nevydarených finále baráže proti Bosne a Hercegovine.
„Hneď som si spomenul na ten zápas. Nasledujúce štyri roky budem dlžníkom talianskeho ľudu. Klesli sme na dno, ale chceme sa opäť postaviť na nohy. Žiadame len trochu viac trpezlivosti, máme tu veľa mladých hráčov, ktorí sa chcú učiť,“ vyjadril sa 27-ročný obranca podľa webu Football Italia.
Vedenie navýšil Davide Frattesi a o pár minút neskôr sa Taliani presadili po takmer identickej akcii.
Michael Kayode si pri debutovom zápase za A-tím hneď pripísal gól. Turci po prestávke znížili, no hostia odpovedali štvrtým gólom z kopačky Pia Esposita.
Espositovci vstúpili do histórie
Útočník Interu sa spoločne so starším bratom Sebastianom zapísal do histórie. Bratské duo nastúpilo v základnej zostave Talianska naposledy v roku 1915. Mladší Pio venoval gól starej mame.
„Prechádza si náročným obdobím, tento gól je pre ňu. Hrať s bratom na jednom ihrisku bolo nesmierne dojímavé. Snažil som sa podporiť ho. Dúfam, že dostaneme šancu nosiť tieto farby spoločne ešte veľakrát,“ povedal 21-ročný Pio o bratovi, ktorý podobne ako Kayode zažil debut.
Mancini neabsolvoval príjemný návrat na lavičku Talianska, fanúšikovia jeho zverencov proti Belgičanom v Ríme vypískali. V Turecku za silného dažďa však podali najmä v prvom polčase presvedčivý výkon.
„Chlapci si toto víťazstvo zaslúžili. Za uplynulé dni si toho od fanúšikov vypočuli veľmi veľa. Hráči k tomu pristúpili správnym spôsobom a hrali agresívne počas celého duelu,“ zhodnotil Mancini podľa agentúry AFP. Zároveň už myslel na ďalší zápas, v ktorom ich čaká náročnejšia skúška. V piatok sa predstavia v Paríži proti domácemu mužstvu, ktoré je zatiaľ pod Zinedinom Zidanom stopercentné.
„Pokúsime sa nabrať sily a pripraviť sa čo najlepšie. Som optimistický, máme veľa mladých hráčov, ktorí sú draví a pripravení,“ vyjadril sa Mancini.
Montella bol prekvapený reakciou fanúšikov
Jeho krajana na lavičke Turecka Vincenza Montellu prekvapila nahnevaná reakcia domácich priaznivcov. Už po prvom góle sa na štadióne Bursasporu ozývali hlasné výzvy na jeho odstúpenie. Turci predtým podľahli doma Francúzom 0:1.
„Na prvú polhodinu musíme určite zabudnúť. Hrať na tejto úrovni každé tri dni si vyžaduje určitú koncentráciu a skúsenosti, ktoré nám momentálne chýbajú. Fanúšikovia vypískali hráčov už po prvom góle. Chlapci si to nezaslúžili. Atmosféra pred zápasom pritom bola úžasná, nečakal som takúto reakciu po tom všetkom, čo sme za tri roky dokázali,“ povedal Montella.