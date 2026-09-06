Vlahovič prehovoril o šarvátke so Škriniarom: Sú to veci, ktoré sa na ihrisku stávajú

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Milan Škriniar má za sebou istanbulské derby plné emócií medzi jeho Fenerbahce a Besiktasom.
Tridsaťjedenročný stopér otvoril duel gólom v 26. minúte, jeho tím však napokon prehral 1:2. Slovenský reprezentant bol okrem gólu viditeľnou postavou súboja pre roztržku, do ktorej sa dostal so Srbom Dušanom Vlahovičom.
Škriniar skóroval v drese „Feneru“ do siete „čierno-bielych“ ako druhý Slovák v histórii. Pred ním sa to podarilo v sezóne 2011/12 bývalému reprezentantovi Miroslavovi Stochovi.
VIDEO: Gól Škriniara a zostrih zápasu
Škriniar videl v zápase aj žltú kartu, keď sa zaplietol do potýčky so srbským útočníkom Vlahovičom. Dvojica sa pozná z pôsobenia v talianskej Serie A, kde proti sebe nastupovali takisto v Derby d'Italia, Škriniar v drese Interu Miláno a Vlahovič ako hráč Juventusu Turín.
Kontroverzia nastala po tom, čo Vlahovič signalizoval ruku slovenského obrancu a obaja následne do seba skočili.
Vlahovič sa tvárou oprel o Škriniara a následne teatrálne spadol na trávnik po tom, čo mu Slovák položil ruky do oblasti krku. Obaja vyviazli iba so žltou kartou. „Nič zvláštne sa nestalo.Sú to veci, ktoré sa môžu stať každému na ihrisku,“ okomentoval potýčku Vlahovič pre Hürriyet.
Srbský útočník bol napokon hrdinom zápasu, keď strelil víťazný gól svojho tímu v 73. minúte.
VIDEO: Súboj Škriniara a Vlahoviča
„Cítim sa dobre. Najdôležitejšie je, že sme zápas vyhrali. Dúfam, že v tom budeme pokračovať,“ poznamenal 26-ročný srbský reprezentant.
Prehru svojho tímu zobral na seba hlavný tréner Fenerbahce Ismail Kartal.
„Beriem plnú zodpovednosť. Dnes večer sme nesplnili očakávania a sklamali sme našich fanúšikov. Zodpovednosť nesiem výlučne ja a môj realizačný tím. Ospravedlňujeme sa a budeme sa sústrediť na budúcnosť,“ vyhlásil 65-ročný turecký kormidelník.