Turecký futbal čelí ďalšej obrovskej hanbe. Šéfa rozhodcov odviedla polícia priamo z domu

V Turecku boli pre podozrenie z korupcie zadržaní šéf futbalových rozhodcov Ferhat Gündogdu a ďalších šesť funkcionárov. Na sociálnej sieti X o tom informoval minister spravodlivosti Akin Gürlek.
Činovníci skončili vo väzbe po rozsiahlej policajnej akcii, ktorá prebehla v Istanbule, Ankare, Elazığu a Manise. Všetci sú podozriví z ovplyvňovania nasadzovania rozhodcov na zápasy, ich hodnotenia či skúšok z pravidiel.
„Boli vykonané súdom nariadené prehliadky ich domovov, pracovísk a kancelárií,“ uviedol Gürlek. „Budeme odhodlane pokračovať v boji za čistý futbal, aby sa podozrenia objasnili a zodpovedné osoby sa dostali pred súd,“ dodal.
Pre turecký futbal ide o ďalšiu veľkú aféru okolo rozhodcov za krátky čas. Vlani disciplinárna komisia zväzu potrestala zákazom činnosti 149 rozhodcov, ktorí napriek zákazu stávkovali na zápasy. Tresty sa pohybovali od ôsmich do dvanástich mesiacov.
Vyšetrovanie federácie sa vtedy týkalo 571 rozhodcov a medzi podozrivými bolo aj 22 arbitríkov pôsobiacich v najvyššej súťaži. Či spolu oba prípady súvisia, úrady ani Gürlek nateraz neuviedli.